Más de 37.000 personas engrosan las listas de contratación de enfermería y auxiliares de enfermería del Sergas

La Voz SANTIAGO

GALICIA

Personal de enfermería vacunando en el Chuac, en una foto del pasado mes de diciembre
Personal de enfermería vacunando en el Chuac, en una foto del pasado mes de diciembre Ángel Manso

La Xunta publica el nuevo listado, al que se incorporan 2.225 nuevos profesionales

22 abr 2026 . Actualizado a las 12:31 h.

El Sergas ha publicado la relación definitiva y la puntuación de las listas de contratación temporal de enfermeros, enfermeros del 061 y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Son en total 37.177 personas: 18.070 de enfermería, 1.308 de esta misma categoría para el 061 y 17.799 TCAE.

En esta actualización con los nuevos méritos se han incorporado 803 nuevos enfermeros, 62 aspirantes para trabajar en el 061 y 1.360 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Los nuevos listados entrarán en vigor mañana jueves a la hora de realizar los llamamientos para contratos temporales.

La Consellería de Sanidade publicará en breve las listas definitivas de facultativos especialistas de área, médico de admisión y documentación clínica y médico de hospitalización a domicilio. 