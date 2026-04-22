Más de 37.000 personas engrosan las listas de contratación de enfermería y auxiliares de enfermería del Sergas
GALICIA
La Xunta publica el nuevo listado, al que se incorporan 2.225 nuevos profesionales22 abr 2026 . Actualizado a las 12:31 h.
El Sergas ha publicado la relación definitiva y la puntuación de las listas de contratación temporal de enfermeros, enfermeros del 061 y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE). Son en total 37.177 personas: 18.070 de enfermería, 1.308 de esta misma categoría para el 061 y 17.799 TCAE.
En esta actualización con los nuevos méritos se han incorporado 803 nuevos enfermeros, 62 aspirantes para trabajar en el 061 y 1.360 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería. Los nuevos listados entrarán en vigor mañana jueves a la hora de realizar los llamamientos para contratos temporales.
La Consellería de Sanidade publicará en breve las listas definitivas de facultativos especialistas de área, médico de admisión y documentación clínica y médico de hospitalización a domicilio.