Vota y opina: ¿Crees que la opción adoptada con las gárgolas del Hostal dos Reis Católicos de Santiago es acertada?
GALICIA
La asociación Apatrigal lidera la iniciativa que persigue la retirada de los tubos instalados con el fin de evitar el deterioro de la fachada del edificio21 abr 2026 . Actualizado a las 09:12 h.
«O Obradoiro non admite banalizacións nin respostas extravagantes». Con estas palabras criticó la Asociación para a defensa do Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) la medida adoptada para evitar el deterioro del Hostal dos Reis Católicos. Varios tubos fueron instalados en las gárgolas que coronan los muros de la edificación, para «afastar o chorro de auga da fachada», según han explicado desde el Concello de Santiago, que aseguró que fue una decisión impulsada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. El gobierno local ha pedido información detallada a la Xunta sobre las actuaciones realizadas.
La polémica se ha desatado en la capital gallega, con voces como las del escritor Benxamín Vázquez, autor del libro Gárgolas de Compostela, asegurando que es «un adefesio, un atentado artístico». No es la primera vez que ocurre. También sucedió en Vilagarcía en el 2021, cuando una gárgola del siglo XVII fue amordazada por un canalón. Tardó once meses en ser liberada.
¿Debería darse marcha atrás a la medida, como así se hizo en Vilagarcía? Déjanoslo en comentarios.