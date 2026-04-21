Rueda insiste en el Parlamento en actuar con las bajas laborales y Pontón reclama que combata la siniestralidad en el trabajo

Rueda, Pontón y Besteiro, en el Parlamento. Xoan A. Soler

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha insistido esta mañana en el Parlamento gallego en que las bajas laborales constituyen un problema socioeconómico de primer orden y que la responsabilidad de gobernar obliga a tomar decisiones. El máximo mandatario gallego, en respuesta a la líder de la oposición, Ana Pontón, se refería así al hecho de que Galicia sea la segunda comunidad del Estado con mayor duración de las incapacidades temporales. Durante la sesión de control al Gobierno de este martes en O Hórreo, Rueda ha defendido que incrementar los controles para reducir las cifras y mejorar la competitividad económica no supone cuestionar el derecho de todo trabajador a cuidar su salud cuando así lo necesite. Y ha acusado a la líder nacionalista de retorcer sus palabras para insinuar cosas que él nunca ha dicho, como que todos los trabajadores son unos «vagos e maleantes».

Pontón, que ha iniciado su intervención recordando que la corrupción política en la que ve al PP como protagonista cuesta sesenta mil millones de euros, ha preguntado al presidente gallego si tiene pensado mejorar las condiciones de vida de los trabajadores o si, por el contrario, «vai seguir criminalizando a clase traballadora». La portavoz del BNG ha afeado al máximo mandatario gallego que no preste atención a las horas extras impagadas o a la elevada incidencia de la siniestralidad laboral y desvíe el foco cuando Galicia es la segunda con menos bajas por mil habitantes.

Leer más: Las bajas laborales repuntan en sanidad y educación, y caen en la función pública

Además, la líder nacionalista ha relacionado la duración de las bajas con el colapso del sistema sanitario y ha afeado a Rueda que, en lugar de fortalecer el sistema público, se quiera optar por dar un mayor protagonismo a las mutuas. «Galicia é a cuarta comunidade con máis mortes do Estado, un total de 666 entre 2014 e 2025», ha dicho la portavoz del Bloque en referencia a las cifras de los accidentes de trabajo. Pontón también ha propuesto la puesta en marcha de un plan de lucha contra las horas extra ilegales, que «supoñen unha fraude de 160 millóns de euros cada ano aos traballadores e traballadoras».

Alfonso Rueda ha aprovechado el inicio de la réplica de Pontón aludiendo a la corrupción para salir con un asunto que nada tenía que ver con la pregunta formulada por la líder nacionalista, a la que ha afeado su doble vara de medir a la hora de valorar a personas imputadas. El presidente gallego ha leído unas declaraciones literales de Pontón sobre Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, en las que llamaba a la cautela y a esperar a los pronunciamientos de la justicia, y las ha comparado con lo que había dicho la portavoz del Bloque respecto al exconselleiro Alfonso Villares.«Vostede criminalizouno e vilipendiouno e mandou a tomar vento fresco a súa presunción de inocencia», reprochó a la portavoz del Bloque.

A vueltas con Lugo en el turno socialista

Durante la jornada de sesión de control al presidente (que se ha adelantado a hoy por el viaje de Rueda a China), el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha instado al presidente de la Xunta a elegir entre «a inmoralidade ou a decencia» en el Ayuntamiento de Lugo, donde los populares deciden si presentan una moción de censura contra el alcalde del PSOE. Rueda ha respondido que «a inestabilidade» la empezó el líder socialista al llevar como número 2 en las listas de las elecciones autonómicas a la regidora, Lara Méndez, actual viceportavoz del grupo parlamentario.

Besteiro, que ha empleado su pregunta para hablar de asuntos económicos, se mostrado muy crítico con el jefe del Ejecutivo autonómico. «Hoxe a ética non forma parte de súa forma de gobernar. Aproveitar o falecemento de tres edís en menos dun ano para acceder á alcaldía, ¿Parécelle un comportamiento ético?», ha preguntado.

El presidente de la Xunta le ha contestado al portavoz socialista que «as desgraciadas mortes que se produciron» no pueden servir para apelar a que «o alcalde é boa persona», al tiempo que ha recordado la moción que el PSOE impulsó en Noia con la que arrebató la alcaldía al PP el verano pasado.