El PPdeG critica la doble moral del PSdeG y el BNG con las mociones de censura: «As regras son para todos»

Elena Candia, Paula Prado y Nicole Grueira, de izquierda a derecha, en la sede del PP en Lugo, atacada en días pasados con pintadas Laura Leiras

La numero dos del PPdeG, Paula Prado ha cargado este martes contra las acusaciones de «corrupción política polo transfuguismo» del PSdeG y el BNG por la posible moción de censura de su partido en Lugo. La secretaria general se preguntó cómo se debe llamar a la moción de censura que ambos partidos votaron, «apoiados nun tránsfuga do Partido Popular», para acceder a la alcaldía de Noia. «Que pasa? Que cando o fan eles está ben e cando o fai o PP non pode ser? Pois mire, as regras democráticas son para todos as mesmas», dijo.

El mensaje de Prado reforzó el del presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, quien, por sus comparecencias públicas, ha sido el principal defensor de la moción ayer y hoy, en la sesión de control.

Prado no dio pistas sobre el futuro de la operación política, cuyo desarrollo, insistió, depende del partido en Lugo. Pero sí subrayó que el PPdeG «ten a obriga de responder ás necesidades dos lucenses». Afirmó incluso que «os cidadáns que confiaron no Partido Popular de Lugo non nos perdoarían que non fixéramos algo para mellorar a situación da cidade».

También acusó al PSdeG de ser el único culpable de la «inestabilidade» que ese partido y el BNG aseguran que causará la moción: «Cando o Partido Socialista perdeu as eleccións, a súa alcaldesa tardou sete meses en deixar a alcaldía e vir para o Parlamento. Cando Lara Méndez tivo a oportunidade de elixir entre Lugo e o Parlamento de Galicia, elixiu o Parlamento de Galicia. Veremos se agora se dá a circunstancia que Elena Candia [presidenta del PP lucense] teña que elixir entre o Parlamento de Galicia e Lugo, que elixe».

Prado también descartó que el hecho de que Lugo tenga presupuestos invalide la moción. «E a mesma estabilidade que tiña Mariano Rajoy cando aprobou os orzamentos no ano dezaoito e Pedro Sánchez lle fixo unha moción de censura», aseveró.

La número dos del PPdeG también rechazó las acusaciones del BNG y el PSdeG de que su partido se «aproveite» de las muertes de ediles socialistas en Lugo: «Paréceme absolutamente rastreiro, porque aquí os únicos que fixeron chistes coas súas propias desgrazas foron os do Partido Socialista. Lembro unha foto de mediados de marzo dunha comida na que estaba o alcalde, algúns concelleiros e algúns asesores do grupo municipal do Partido Socialista que levaban unha camiseta que dicía algo así como "se o barco afunde, convertémolo en submarino". E estaban todos moi alegres e sorrindo nesa foto»,