El PP respalda la moción de censura en Lugo: «Elena Candia ten todo o apoio do partido»

XOAN A. SOLER

La secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, defendió este martes que su formación tiene la responsabilidad de revertir la situación de «bloqueo» e «inestabilidade» que, a su juicio, atraviesa el Concello de Lugo. La número dos de los populares gallegos se dirigió a los medios, en los pasillos del Parlamento, para confirmar que el PP local está estudiando las vías para alcanzar los 13 ediles necesarios para cambiar el gobierno municipal e impulsar una moción de censura.

«O único interese que pode mover ao Partido Popular en Lugo é mellorar a vida dos veciños e veciñas de Lugo. E nós, nese contexto, imos apoiar loxicamente as decisións que tome Elena Candia e o Partido Popular de Lugo», subrayó Prado. Las declaraciones de la secretaria xeral complementan el visto bueno que el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alfonso Rueda, ofreció este lunes a la moción en Lugo. «O PPdeG ten todo o dereito a conformar un goberno», aseguró el dirigente autonómico.

La número dos de los populares recordó que su partido fue la fuerza más votada -algo que también hizo Rueda el lunes- y que se quedó «a un puñado de votos da maioría absoluta con doce concelleiros». Por ello, incidió en que la formación «ten a obriga de responder ás necesidades dos lucenses e intentar mellorar a situación da cidade». Una maniobra que pasa por sumar ese décimo tercer concejal, la exsocialista y edila no adscrita María Reigosa.

Críticas a la «inestabilidade» del PSdeG

Frente a las acusaciones de BNG y PSdeG, que instaron a Rueda a frenar la moción y calificaron, en palabras del líder socialista José Ramón Gómez Besteiro, de operación de «corrupción política», Prado señaló al PSdeG como responsable de la falta de estabilidad en la ciudad amurallada. Reprochó el tiempo que la anterior alcaldesa, Lara Méndez, tardó en abandonar su cargo tras los comicios para incorporarse a la Cámara gallega: «Cando Lara Méndez tivo a oportunidade de elixir entre Lugo e o Parlamento de Galicia, elixiu o Parlamento de Galicia».

La número dos popular compara el caso de Lugo con la moción en Novia, donde el BNG apoyó una moción de censura que dio la alcaldía al PSdeG apoyado en un tránsfuga del PP. «As regras democráticas son para todos as mesmas», recordó. Prado calificó de «absolutamente rastreiro» que el secretario xeral del PSdeG acusase al PP de aprovecharse de las desgracias personales de los concejales socialistas fallecidos, y defendió que los primeros en ironizar sobre su propia crisis interna fueron los socialistas en una comida reciente, recordando el encuentro de varios ediles del grupo luciendo una camiseta con el lema: «Se o barco afunde, convertémolo en submarino». «Aquí os únicos que fixeron chistes coas súas propias desgrazas foron os do Partido Socialista», expuso Prado, quien no quiso marcar plazos concretos para la presentación de la moción, delegando la estrategia en el trabajo que está realizando el PP de Lugo.