Paula Prado llama «delincuente» a Moncho Reboiras y el BNG se refiere a Fraga como «asasino fascista»

Paula Prado, viceportavoz del PP, a la izquierda; y Paulo Ríos, diputado del BNG, a la derecha

El PP y el Bloque han protagonizado este mediodía en el Parlamento gallego una monumental bronca subida de tono que ha obligado incluso a intervenir al presidente de la Cámara, Miguel Santalices. Una trifulca en la que la fuerza mayoritaria y la que lidera la oposición se han enzarzado en ver quién profanaba con más ímpetu símbolos que han marcado la historia de ambos partidos. El resultado ha sido que los populares se han referido a Moncho Reboiras como «delincuente», mientras que los nacionalistas han hecho lo propio con Fraga como «asasino fascista». Paula Prado, viceportavoz del PP, y Paulo Ríos Santomé, diputado del Bloque, ha protagonizado la gresca.

La polémica arrancó con la intervención del representante nacionalista. Al inicio de su turno de palabra para defender la transferencia de la competencia aeroportuaria a Galicia, puso en valor la colocación este fin de semana en Santiago de una estatua dedicada a Moncho Reboiras, líder de la UPG y asesinado por la policía del régimen franquista en Ferrol en 1975. La diputada popular Paula Prado ha criticado a renglón seguido este acto de homenaje, argumentando que Moncho Reboiras «non ten máis vinculación con Santiago que ser un delincuente» y ha lamentado que los nacionalistas se «sintan orgullosos» de homenajear a esta figura.

Acto seguido, y molesto por la alusión, Paulo Ríos ha replicado que «ao único delincuente ao que se lle fixo unha homenaxe» y al que se le dieron honores en el Parlamento «foi ao asasino fascista Manuel Fraga». Paula Prado solicitó entonces la palabra para defender «a honra» del fundador del PP y reprochar al diputado del BNG que hable amparado por la «impunidade» de su cargo, argumentando que estas palabras en la calle serían un «delito de calumnia».

La dirigente popular denunció también las acusaciones falsas contra una persona que ya no se puede defender y que fue uno de los padres de la Constitución, dijo en referencia a la figura de Manuel Fraga. «Moncho Reboiras non lle chega ao polvo da sola dos zapatos nin a Fraga ni a ningún miembro do PP», presumió la diputada popular.

A la batalla se sumó también la nacionalista Olaia Rodil que, tras pedir la palabra, dijo que mientras Manuel Fraga fue un ministro franquista responsable de la firma de sentencias de muerte, Moncho Reboiras fue un demócrata que luchó por los derechos y la democracia. «Moncho Reboiras foi un demócrata asasinado a tiros por unha ditadura que, despoios, fundounos a vostedes», sostuvo.

El tono de la gresca obligó al presidente de la Cámara, Miguel Santalices, a expresar su rechazo a lo sucedido, defendiendo que tanto la expresión «delincuente» como «asasino» no se corresponden al desarrollo de una sesión parlamentaria, por lo que ordenó retirar estas expresiones del diario de sesiones del Parlamento.