Muere a los 95 años Carlos Mella, economista y vicepresidente de la Xunta con Fernández Albor

Carlos Mella, en una imagen del 2022 ALEJANDRO CAMBA

El economista y político galeguista Carlos Mella, que fue vicepresidente de la Xunta con Fernández Albor, murió este martes a los 95 años. Nacido el 13 de agosto de 1930 en Foxo, en el municipio pontevedrés de A Estrada, falleció a las ocho de la mañana en un hospital en Santiago de Compostela donde se encontraba ingresado desde hace varios días.

Doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Economía por la Universidad de la Sorbona en París, Mella entró en el Parlamento de Galicia en 1981 como diputado de UCD. Fue vicepresidente de la Xunta para asuntos económicos bajo el mandato de Fernández Albor entre 1983 y 1984. Ese año consiguió la aceptación del Gobierno central de una emisión de deuda pública para financiar proyectos de infraestructuras y programas de inversión en Galicia por 12.000 millones de pesetas, aunque Mella reclamaba tres veces más, por lo que acabó dimitiendo.

Mella generó cierta controversia al considerar una ofensa en 1983 que en la tradicional ofrenda al apóstol Santiago, de cada 25 de julio en la catedral de Compostela, el entonces rey de España, Juan Carlos I, designase como representante suyo en esa ceremonia no al presidente de la Xunta, sino al delegado del Gobierno, Domingo García Sabell. Una polémica que terminó con el propio monarca acudiendo personalmente a esa ceremonia, adelantando unos días su viaje de regreso a España desde Venezuela.

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El también jurista, académico y escritor fue diputado con Coalición Galega y formó parte de una escisión que dio lugar al Partido Nacionalista Galego, que acabó abandonando con Luis Cordeiro en el Grupo Mixto de la Cámara gallega. Así, se vinculó al Bloque y se presentó a las elecciones europeas de 1994 sin conseguir escaño. Uno de los últimos actos públicos en los que fue visto se produjo con motivo de la campaña de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como candidata a las elecciones gallegas del 2024, cuando acudió al acto en Santiago en el que el histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras y el líder de Anova, Martiño Noriega, mostraban su respaldo a la candidata nacionalista.

Presidió la Fundación Castelao y la Asociación de Escritores en Lingua Galega, además de ser el primer gerente del patronato de la Fundación Torrente Ballester. Con una amplia trayectoria en el ámbito cultural, fue autor de varias obras ensayísticas como Non somos inocentes, A Galicia posible, Coa palleta distraida o A falacia do economicismo.

El BNG, que informó de su muerte este martes en redes sociales, envió un mensaje de cariño a familiares y amigos: «Foi un galego de ben que estudou, amou e defendeu a Galicia. O noso recoñecemento á súa traxectoria intelectual e compromiso con Galicia».

El presidente del Parlamento, Miguel Santalices, también trasladó un «cariñoso recordo» por el economista y exvicepresidente de la Xunta. Durante el pleno de la Cámara autonómica, Santalices recordó la trayectoria de Mella como diputado de este Parlamento y también vicepresidente de la Xunta de Galicia.