Galicia deja de ofrecer más de medio millón de billetes de avión de los que contaba el verano pasado

Imagen del aeropuerto de Lavacolla, en Santiago PACO RODRÍGUEZ

El sector aéreo en España se declara en estado de incertidumbre. El conjunto de las aerolíneas han programado para la temporada de verano la venta de un 5,8 % de billetes más que el año pasado, hasta llegar casi a 259 millones de asientos, 14 millones a mayores. Pero el grado de cumplimiento de las programaciones hechas meses atrás está en el aire debido al conflicto abierto en Oriente Medio. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas de España (ALA), el gallego Javier Gándara, advierte que «estamos pendientes de la situación del mercado minuto a minuto. Nunca hubo una situación tan incierta», indicó hoy en la presentación de las previsiones del sector para la temporada estival iniciada a finales de marzo.

Las cifras manejadas por la patronal aérea revelan, en todo caso, un comportamiento no homogéneo en el conjunto de España, donde además se frenó el crecimiento de la demanda de vuelos domésticos, tras haber alcanzado meses atrás niveles récord de venta. Alicante es el aeropuerto en el que se registra un mayor crecimiento en la programación de plazas, sube un 14,1 %, así como en el conjunto de las terminales andaluzas habrá este verano un 9,8 % más de billetes, un 8 % en Barajas, otro 7,6 % en Barcelona, o un 2,6 en Baleares, por un 6 % en el resto de las pistas no agrupadas dentro del primer nivel por tráficos.

En el caso de Galicia, la previsión en conjunto sigue la dinámica de perdida de vuelos y rutas que sufre la red aeroportuaria gallega en los últimos años. Según los datos ofrecidos por ALA, la red aérea gallega contará con 520.252 plazas menos este verano, una caída del 12,61 % que incide en el descenso ya sufrido en la etapa estival anterior.

Este año Lavacolla contará con un 25 % menos plazas que las programadas en el verano anterior, perderá por tanto uno de cada cuatro asientos. De 2,4 millones de asientos que se pusieron a la venta entonces, pasará en esta ocasión a 1.801.752, haciéndose notar el repliegue de Ryanair, que incidió el verano pasado en otra bajada del 13,4 % en el mismo aeropuerto.

Peinador rebajará también su oferta de billetes en un 1,7 % respecto a los previstos para las vacaciones pasadas. Pasa de 824.806 asientos programados a 808.460, tras haber crecido el verano previo en un 9,1 %.

Solo Alvedro estará en Galicia en disposición de seguir creciendo, al haberse reservado ya derechos de vuelo para un 10,9 % de viajeros más que en la época estival del 2025. De 900.771 billetes pasará a vender 995.113, dejando atrás la pérdida de un 4 % con la que había afrontado el verano pasado.

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Además de Galicia, también desciende la oferta en Canarias, baja en un 2,5 % respecto al verano pasado y tras batir entonces sus marcas históricas.

«Volamos adonde la gente quiere volar o pensamos que querrá volar», mantiene Javier Gándara, que añade que crece más el número de plazas que el de aviones, dado que las aerolíneas utilizan aeronaves de mayor capacidad que en épocas anteriores.

«Las compañías aéreas no entramos en el modelo de propiedad de los aeropuertos o gestión de Aena, que creemos hace una buena gestión aeroportuaria», manifestó el presidente de las aerolíneas sobre la entrada del Gobierno vasco en la coordinación de las terminales ubicadas en su territorio, como también han surgido peticiones similares en Cataluña y Galicia. Respecto a la propuesta de la Xunta de destinar fondos públicos a promocionar turísticamente la comunidad en dos destinos nuevos por cada aeropuerto, Gándara insiste en que es la demanda de vuelos la que determina la creación de rutas. «Es la oferta la que sigue a la demanda», aseguró, aunque reconoció que en el caso de destinos que no estén cubiertos son interesantes para el sector acuerdos compartidos de márketing con Administraciones públicas para impulsar las nuevas rutas en sus dos o tres primeros años de funcionamiento. «No tenemos una opinión respecto a qué hay que hacer con los tres aeropuertos gallegos», zanjó.

En el conjunto del Estado, en los tres primeros meses del 2026 la venta de plazas para vuelos creció un 3 %, en parte debido a la atracción que la oferta turística nacional representa frente a otros mercados percibidos como de mayor riesgo ante el escenario bélico generado en Irán, Líbano y países del Golfo. El impacto del cierre de espacios aéreos en la zona en conflicto y los desvíos por sendos corredores al norte y sur de Irán es considerado desde la patronal de las compañías como menor para España, pues solo el 1,5 % de sus rutas operan por dicha zona, haciéndolo la mayoría hacia por el oeste hacia América.

Aunque el precio del combustible define gran parte las políticas comerciales de las aerolíneas (representa un tercio de sus costes), las reservas acumuladas por las compañías que operan en España, así como la capacidad de refinado del país para generar queroseno de aviación (el 80-85 % de lo que consumen), están amortiguando que su coste se haya doblado, alcanzando los 1.400 dólares la tonelada métrica. Aunque esa evolución preocupa al sector, que en el caso de España compra solo el 11,4 % de lo que consume en Oriente Medio, el presidente de ALA señala que no es menos preocupante, y contribuye a la incertidumbre generada, el ritmo que atraviese el consumo en general de las familias y todo el mercado.

El representante de las compañías aéreas recomienda la compra de los billetes para la temporada de verano con la mayor rapidez posible, descartando que este año se vayan a producir a causa de la guerra más cancelaciones de vuelos que las que las aerolíneas acaban realizando por ajustes de sus vuelos y capacidades. «No hay un mejor momento para conseguir un mejor precio. Lo mejor es comprar los billetes cuanto antes posible, evitando los momentos de mayor demanda», declaró el presidente de ALA. Tampoco cree Javier Gándara que se extienda la decisión de Volotea de aumentar con un suplemento de 14 euros el precio de sus billetes para compensar el incremento en el coste del combustible.