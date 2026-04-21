Investigado un vecino de Toledo que ofertó en alquiler una vivienda turística en Sanxenxo con una identidad falsa y anuncio fraudulento

La Guardia Civil advierte contra la publicitación de alquileres turísticos fraudulentos GUARDIA CIVIL DE PONTEVEDRA

Agentes de la Guardia Civil de Sanxenxo han investigado a un vecino de Toledo como presunto autor de los delitos de estafa y usurpación de identidad, a la hora de promover de forma fraudulenta en redes sociales la oferta de un piso turístico. La investigación comenzó tras recibirse la denuncia por parte del perjudicado en marzo que informó de que había acordado el alquiler de un inmueble por 500 euros al mes, abonando una fianza de 350 euros en concepto de señal o adelanto a través de una plataforma digital. Una vez que el cliente efectuó el pago no pudo acceder a la vivienda y fue entonces cuando pudo comprobar que el anuncio era fraudulento. Las pesquisas a cargo del equipo de investigación de la Guardia Civil de Sanxenxo permitieron identificar al presunto autor del hecho, «quien había utilizado la identidad de un tercero sin su consentimiento para dotar de veracidad al anuncio y ganarse la confianza de la víctima».

Además, se pudo constatar que la vivienda ofertada «no se encontraba disponible para su arrendamiento en las condiciones publicitadas, tratándose de un engaño con ánimo de lucro, resultando clave el análisis de los medios de comunicación empleados, así como el seguimiento del método de pago utilizado». Este trabajo culminó con la localización del sospechoso en la localidad de Fuensalida, en la provincia de Toledo. Los agentes contaron con la colaboración del equipo de delincuencia y telemáticos de Torrijos, también en Toledo. Cuando se localizó al hombre, se procedió a investigarlo como presunto autor de la estafa, instruyéndose las correspondientes diligencias que ya han sido remitidas al Tribunal de Instancia Sección Civil y de Instrucción de Plaza de guardia de Cambados. El investigado tendrá que comparecer en este tribunal cuando sea citado para ello.

Por último, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra recuerdan «la importancia de verificar la autenticidad de los anuncios de alquiler vacacional, desconfiar de condiciones ventajosas y realizar pagos únicamente a través de plataformas seguras».