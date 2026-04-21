El IGE ya está visitando domicilios de toda Galicia para recoger datos para la Enquisa de Fogares

Una mujer en la cocina de una vivienda en Galicia

El Instituto Galego de Estatística (IGE) está ya en pleno trabajo de recogida de información para elaborar la próxima edición anual de la Enquisa estrutural de fogares, un estudio oficial que se realiza desde el año 1999. Para recabar los datos, está previsto visitar más de 9.200 viviendas de toda la comunidad. A los entrevistados se les preguntarán cuestiones relacionadas con la edad, el nivel de estudios, la situación laboral o los ingresos y gastos del hogar, entre otras. Este año se añaden, además, dos módulos específicos: uno sobre dependencia y otro sobre condiciones de trabajo de las personas ocupadas.

El proceso en marcha es absolutamente oficial y está protegido por todas las garantías legales de confidencialidad y seguridad. La participación de la ciudadanía es imprescindible para elaborar esta estadística que permite dibujar de una manera actualizada las principales características socioeconómicas y de condiciones de vida de las familias gallegas.

Para realizar el estudio se han seleccionado de manera aleatoria 9.216 hogares repartidos por toda Galicia, garantizando eso sí la representatividad geográfica de la muestra. Las viviendas seleccionadas recibirán una carta en las que se les comunica la obligatoriedad de facilitar los datos, tal y como establece la Lei de estatística de Galicia. Esa misma norma garantiza la confidencialidad de todos los datos proporcionados al IGE, que están protegidos por el secreto estadístico y solo se pueden usar con una finalidad estrictamente estadística.

Está previsto que la recogida de datos finalice en el mes de junio y que los resultados de la encuesta estén listos en diciembre, tal y como recuerda esta nota informativa del Instituto Galego de Estatística.