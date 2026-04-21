Educación habilitará controles biométricos para que alumnos enfermos puedan examinarse desde casa

Imagen de archivo de un ordenador de la Xunta, en el aula de un colegio de Lugo ALBERTO LÓPEZ

Los alumnos de enseñanza pública no universitaria podrán hacer exámenes desde casa cuando hay motivos excepcionales, como una enfermedad grave. Para ello la Xunta habilitará sistemas de controles biométricos, similares a los que ya se aplican en la enseñanza privada y la universidad, que estarán regulados en la nueva ley de educación digital de Galicia.

La medida fue anunciada por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la sesión de control al Gobierno celebrada este martes en el Parlamento. En el debate con el portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, Rueda anunció que «Galicia vai ser a primeira comunidade que regule os exames virtuais con controles biométricos».

Fuentes del Gobierno gallego explicaron que los sistemas de monitorización estarán sometidas al «principio de protección de datos», como ya ocurre en la enseñanza superior.

También explicaron que, cuando se trate de exámenes realizados de forma telemática con supervisión docente presencial, «na aula ordinaria, na aula hospitalaria ou no domicilio do alumno», los profesores dispondrán de mecanismos para verificar la identidad del estudiante.

Si se trata de pruebas virtuales sin supervisión del profesor, están previstas medidas específicas para «garantir a autenticidade e fiabilidade dos resultados obtidos».

Está previsto que el texto de la ley de educación digital que regulará los controles se haga público esta semana. La normativa también prohibirá grabar las clases sin autorización o la difusión de los exámenes de los alumnos en redes sociales, también promoverá la formación digital del profesorado y la formación híbrida que combinará el uso de nuevas tecnologías con los métodos de enseñanza más tradicionales.