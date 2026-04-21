Ana Alvite sucederá a Xurxo Doval al frente de las juventudes del PSdeG
GALICIA
Integra la ejecutiva nacional socialista y es licenciada en Enfermería21 abr 2026 . Actualizado a las 13:35 h.
La enfermera ribeirense Ana Alvite, de 25 años, será la nueva secretaria xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG). Sucederá al frente de la organización juvenil a Xurxo Doval, y tendrá hasta el 6 de mayo para proceder a recoger los avales necesarios que la ratifiquen como nueva líder de Xuventudes. La suya es la única candidatura presentada para el cargo.
A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven socialista ha querido destacar su perfil profesional y político, definiéndose como «enfermeira de profesión e socialista de convicción». En la pieza audiovisual, que combina imágenes de Aguiño y Santiago para reivindicar sus raíces, Alvite subraya su firme compromiso con los servicios públicos, haciendo especial hincapié en la necesidad de mejorar la salud pública y combatir la precarización del personal sanitario.
La motivación final de su decisión, según explica, reside en el feminismo: «As mulleres levamos séculos rompendo teitos de cristal e agora eu dou o paso», asegura, afirmando poseer la fuerza necesaria para dirigir el rumbo de la organización juvenil. En sus propias palabras, el proyecto que encabeza busca ser un punto de inflexión: «É o momento da xuventude. É o momento das mulleres. É o momento de liderar».
La joven forma parte de la ejecutiva nacional del PSdeG desde el congreso del año pasado, y milita en el partido desde el 2019. En las elecciones municipales del 2023 concurrió en las listas socialistas en segunda posición, y en las gallegas del 2024 lo hizo en la lista provincial del PSdeG en decimosegundo lugar.