Ana Alvite sucederá a Xurxo Doval al frente de las juventudes del PSdeG

Ana Alvite, en una imagen cedida durante la campaña de las elecciones gallegas del 2024.

La enfermera ribeirense Ana Alvite, de 25 años, será la nueva secretaria xeral de las Xuventudes Socialistas de Galicia (XSG). Sucederá al frente de la organización juvenil a Xurxo Doval, y tendrá hasta el 6 de mayo para proceder a recoger los avales necesarios que la ratifiquen como nueva líder de Xuventudes. La suya es la única candidatura presentada para el cargo.

A través de un vídeo difundido en sus redes sociales, la joven socialista ha querido destacar su perfil profesional y político, definiéndose como «enfermeira de profesión e socialista de convicción». En la pieza audiovisual, que combina imágenes de Aguiño y Santiago para reivindicar sus raíces, Alvite subraya su firme compromiso con los servicios públicos, haciendo especial hincapié en la necesidad de mejorar la salud pública y combatir la precarización del personal sanitario.

La motivación final de su decisión, según explica, reside en el feminismo: «As mulleres levamos séculos rompendo teitos de cristal e agora eu dou o paso», asegura, afirmando poseer la fuerza necesaria para dirigir el rumbo de la organización juvenil. En sus propias palabras, el proyecto que encabeza busca ser un punto de inflexión: «É o momento da xuventude. É o momento das mulleres. É o momento de liderar».

La joven forma parte de la ejecutiva nacional del PSdeG desde el congreso del año pasado, y milita en el partido desde el 2019. En las elecciones municipales del 2023 concurrió en las listas socialistas en segunda posición, y en las gallegas del 2024 lo hizo en la lista provincial del PSdeG en decimosegundo lugar.