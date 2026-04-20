La Xunta insiste en que el problema de las bajas tiene una incidencia singular en Galicia

El exconselleiro de Medio Rural, hoy de Emprego, José González, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras el consello de la Xunta. XOAN A. SOLER

El Gobierno gallego insiste en que el crecimiento del absentismo laboral es un problema común en el conjunto de España, pero advierte de que en Galicia presenta ciertas especificidades que obligan a actuar. Una de ellas es el tiempo de duración de las incapacidades temporales, donde la comunidad se sitúa a la cabeza de España. Sobre esto volverá a hablar esta semana el presidente Alfonso Rueda en el Parlamento gallego. Será este martes, en la sesión de control, donde el presidente responderá a una pregunta planteada por la portavoz del BNG, Ana Pontón. También comparecerá el miércoles en la Cámara el conselleiro de Emprego, José González, a petición del PSdeG. Está previsto que la Xunta adelante esta semana algunas novedades sobre el plan de choque para combatir el fraude, pendiente de negociarse con los agentes sociales y que, tal y como avanzó Rueda, prevé reforzar el papel que desempeñan las mutuas.

«Estamos ante un problema complexo e multifactorial, pero ante o que a posición dos poderes públicos non pode ser poñerse de perfil e facer como que non está ocorrendo nada», subrayan fuentes del Gobierno gallego.

De momento, la oposición ya ha mostrado su rechazo al planteamiento inicial del Ejecutivo gallego, antes incluso de conocer la propuesta oficial, al entender que el punto de partida de la Xunta es sembrar la duda sobre pacientes y médicos, y soslayar un aspecto central: el colapso de la sanidad, lo que retrasa la pruebas diagnósticas y, en consecuencia, contribuye a prolongar las bajas en el tiempo.

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La iniciativa de la Xunta para tomar cartas en este asunto se ha topado con la oposición del Gobierno central. En una entrevista ayer en los micrófonos de Ser Galicia, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, volvía a advertir al presidente de la Xunta. «A competencia sobre esta materia é exclusiva do Estado; polo tanto, se o presidente Rueda se empeña en continuar cunha norma que invade competencias estatais, non teñan dúbida de que vou facer todo para defender os dereitos das persoas traballadoras do conxunto do país», avisó Yolanda Díaz, que puso el foco en el colapso de la sanidad.