La Xunta cuestiona el plan de mejora de Renfe para el eje atlántico y afea a su presidente no haberse reunido con el Ejecutivo autonómico

Diego Calvo, conselleiro de Presidencia en una intervención ante los medios la semana pasada MONICA ARCAY CARRO | EUROPAPRESS

La Xunta pone en duda el plan de mejora para las comunicaciones por tren en el eje atlántico anunciado a finales de la semana pasada por Renfe y censura que el presidente de la operadora, Álvaro Fernández Heredia, visitase el viernes Galicia y no se reuniese con ningún representante del Gobierno gallego.

«Non podemos máis que cuestionar ese plan de mellora, porque pese a ser anunciado o venres, este luns pola mañá xa soupemos que hoxe 2.100 prazas van ver interrompido o seu tráfico. Ese plan parece que non convence nin sequera aos propios ferroviarios ou aos maquinistas», ha señalado esta mañana el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que acudió a un acto sobre movilidad en Arteixo.

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Calvo combinaba así dos noticias recientes sobre el tráfico ferroviario en la comunidad. El viernes Renfe informaba de que planea implantar, antes de finales de año, una ampliación de la oferta de plazas en el eje A Coruña-Santiago-Vigo a través de nuevas frecuencias en horas punta y ampliación de asientos, utilizando dobles composiciones y trenes con más capacidad, como los Avril. También anunció más billetes en el enlace del eje atlántico con Ourense a través de plazas conveniadas en trenes de alta velocidad. Por otro lado, este mismo fin de semana se supo que la operadora tendrá que suprimir este lunes nueve servicios ferroviarios de media distancia en esa línea atlántica por la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo.

Renfe comunicó ese problema grave en los turnos de los maquinistas de cara a una jornada con gran afluencia de usuarios de tren, pero no aclaró si esa falta de cuatro conductores a la vez está relacionada con algún tipo de conflicto laboral, aunque el conselleiro parece haber querido insinuarlo.

Por otro lado, Diego Calvo censuró que el mismo día en que se hizo público el plan de mejora se comunicase que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, estaba en Galicia para reunirse con el equipo que la operadora tiene en la comunidad y, sin embargo, no se hubiese visto con ningún representante del Ejecutivo gallego. «Perdeu unha oportunidade moi boa par que se plan de mellora nolo comentara á Xunta e se puidera reunir con nós, para darnos resposta ás múltiples preguntas que temos feitas e a información que lle temos solicitado a Renfe e que nunca trasladan», se quejó.

Finalmente, Diego Calvo resumió las peticiones que la Administración autonómica hace a la operadora ferroviaria: «Nós o que lle pedimos é que se melloren os tres, que teñamos máis frecuncias e máis prazas dispoñibles; e, sobre todo, ter un interlocutor para poder trasladar todas as queixas que desde aquí observamos e tamén que nos dean as novas directamente, e non ter que enterarnos pola prensa».