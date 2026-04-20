La Xunta convocará este año 1.202 plazas de empleo público en la administración general

Celebración de unas oposiciones en el recinto ferial de Silleda, en una imagen de archivo. miguel souto

La Administración autonómica convocará 1.202 plazas de empleo público en el 2026, según la oferta aprobada este lunes por el Consello de la Xunta.

Su presidente, Alfonso Rueda, explicó que el 70 % de las plazas, 811, serán de acceso libre. También se convocarán 391 de promoción interna.

De los 811 puestos de acceso libre, 370 serán en la administración general, 330 para las escalas de la administración especial y 90 para distintas categorías de personal laboral. La oferta también incluye 50 plazas de acceso libre en entidades del sector público instrumental autonómico.

Rueda explicó que la oferta reserva un 12 % de plazas para personas con discapacidad, cinco puntos más que el mínimo legal. También destacó que se ha agotado la tasa de reposición, como en años previos.