Sanidade fichará a 211 profesionales para abrir los PAC todo el fin de semana

Un PAC de Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

La Xunta aprobó este lunes la ampliación del horario de los puntos de atención continuada (PAC) a la mañana de los sábados. Como resultado, la apertura y funcionamiento de los PAC «será, de luns a venres, desde as 15.00 horas ata as 8.00 horas do día seguinte, e as 24 horas do día, os sábados, domingos e festivos», explicó Alfonso Rueda

El presidente añadió que la ampliación requerirá un aumento de personal, por lo que se crearán 211 plazas hasta el 2028, de las que 100 serán de médicos, 80 de enfermería y 31 de gestión y servicios (PXS). La inversión total hasta ese año superará los 10,3 millones.

El refuerzo de personal se ejecutará de forma gradual. Este año se incorporarán 77 profesionales (36 médicos, 28 enfermeros y 13 PXS), para lo que se invertirán 2,7 millones. En el 2027 habrá 69 incorporaciones (32 doctores, 26 de enfermería y 11 PXS), con un presupuesto de 3,3 millones. Por último, en el 2028 se destinarán 3,2 millones y se incorporarán 32 médicos, 26 enfermeros y 7 PXS, es decir 65 profesionales.

Además, Rueda confirmó que se han activado las mejoras retributivas y los incentivos a la voluntariedad acordados con los trabajadores. Los aumentos serán del 15,36 % en dos años para el personal facultativo. El de enfermería alcanza el 22,26 % y se aplica ya desde principios de este año. Al personal de gestión y servicios se le aplicará el régimen del acuerdo de concertación social y las retribuciones por turnos rotatorios complejos. Esas medidas se suman a otras mejoras como la consideración de la noche del viernes como prefestiva.