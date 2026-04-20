Los salarios de Jácome cuestionados por el juez suman medio millón de euros

Gonzalo Pérez Jácome, en una imagen de archivo MIGUEL VILLAR

Gonzalo Pérez Jácome, alcalde de Ourense, ha cobrado en torno a medio millón de euros en salarios del Ayuntamiento desde que es alcalde, en el año 2019. Recibió esos ingresos de forma injusta, según concluye el juez que acaba de imputarle un delito continuado de prevaricación. El regidor ourensano lleva siete años compatibilizando el salario del Ayuntamiento con sus actividades privadas sin haber solicitado la preceptiva autorización del pleno, dice el magistrado. El exconcejal de Democracia Ourensana que lo denunció, Telmo Ucha, ha presentado un recurso en el que pide que además sea juzgado por los delitos de malversación de caudales públicos, por los sueldos que habría ingresado de manera irregular, y por falsedad documental, por mentir sobre su patrimonio inmobiliario y sus actividades privadas en sus declaraciones de bienes e intereses.

Jácome asumió el cargo de regidor en el año 2019 con una larga trayectoria de promesas electorales a sus espaldas. Aseguró en varias ocasiones que, si llegaba a la Alcaldía, no tendría un salario público, pero una de sus primeras medidas en el año 2019 fue mantener para sí mismo el sueldo que hasta entonces tenía el popular Jesús Vázquez (68.469,32 euros brutos al año). A partir de ese momento, Jácome se ha aplicado todos los incrementos salariales aprobados en los Presupuestos Generales del Estado para los trabajadores de la Administración pública. Es legal, pero no obligatorio y un ejemplo de ello es la Diputación, donde el sueldo del presidente lleva más de una década congelado. Así las cosas, Jácome cobró en el 2020 —su primer ejercicio completo como alcalde— 69.925,94 euros. En el 2021 fueron 70.555,24 euros; al año siguiente, 73.024,70 euros; en el 2023 subió a 75.215,42 euros y en el 2024, a 77.457,30 euros. Son datos de la certificación emitida por el Ayuntamiento a petición del juzgado y en el año 2025 llegan hasta el mes de noviembre (66.699,96 euros). El total asciende a 432.878,56 euros, pero habría que añadir lo que cobró desde diciembre hasta ahora así como en el segundo semestre del 2019, tras tomar posesión como alcalde, por lo que la cifra total ronda actualmente el medio millón.

Durante todo este tiempo, Jácome ha mantenido sus actividades privadas pese al «grave daño» que, según el juez, causó a las arcas municipales el pago de sus salarios sin haber recibido el permiso del pleno para compatibilizarlos con su actividad profesional. El magistrado concluye que esta es «no residual» y sitúa el foco en su televisión local, Auria TV. El juez pone sobre la mesa un informe elaborado por la Policía Nacional en el marco de la investigación previamente desarrollada por la Fiscalía de Ourense. Ese documento concluye que entre los años 2019 y 2022 Jácome tuvo unos ingresos procedentes de su actividad económica que ascienden a 197.256,75 euros.

Cabe recordar que, aunque Jácome tomó la palabra en contadas ocasiones y abandonó casi todos los plenos antes de que terminasen, también cobró por su asistencia a las reuniones de los órganos colegiados de la Diputación mientras formó parte de la corporación, desde el año 2022 hasta el pasado mes de enero, cuando se formalizó su dimisión. Como diputado provincial ingresó por ello unos 15.000 euros al año.

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Por otra parte, tanto en el Concello como en la Diputación hay asignaciones económicas para los grupos políticos. Por esa vía Democracia Ourensana recibe cada mes 7.700 euros del Ayuntamiento y 3.600 euros de la institución provincial. En lo que va de mandato, el partido ha ingresado más de 370.000 euros de dinero público por ese concepto y, tal y como siempre ha reconocido el alcalde, la mayor parte de esos fondos va a parar a Auria TV, de la que él mismo es único responsable. Es una televisión local que fue clave para el despegue de DO por servir de altavoz a sus postulados políticos y en una rueda de prensa del año 2021 —ahora ya no las convoca— el alcalde explicó así su funcionamiento: «Soy proveedor por un lado y, al mismo tiempo, político. ¿Pero dónde está escrito que sea ilegal que yo tenga una televisión y yo le cobre a quien me quiera contratar esos servicios? Los que formamos Democracia Ourensana creemos que lo más conveniente es gastarlo en donde nosotros consideramos que es el medio más rentable, que es Auria TV. Lo hicimos, lo hacemos y lo seguiremos haciendo».