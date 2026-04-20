Rueda, sobre la moción de censura en Lugo: «O PPdeG ten todo o dereito a conformar un goberno»

Alfonso Rueda con la número 1 de la lista del PP por Lugo, Elena Candia Óscar Cela

«O PPdeG de Lugo ten todo a dereito a conformar un goberno e a nosa obriga e intentar gobernar», ha dicho este lunes Alfonso Rueda sobre la posibilidad de presentar una moción de censura con el apoyo de la exconcejal socialista María Reigosa.

El presidente de los populares gallegos explicó que la dirección del partido «non prohibiu» que se presente la moción, pero subrayó que «a decisión de facela ou non é do PP de Lugo», que lidera la presidenta provincial Elena Candia.

Rueda añadió que el Concello de Lugo no tiene un «funcionamiento axeitado» y que el PP es la primera fuerza política y se quedó a un solo edil de gobernar. También recordó que el Tribunal Constitucional suprimió la necesidad de un cuorum reforzado para las mociones de censura, lo que posibilita presentar la de Lugo con el apoyo de Reigosa.

El presidente del PPdeG también respondió a las críticas del PSdeG y el BNG contra la posible operación política. Rueda recordó que los socialistas, con apoyo de los nacionalistas, se hicieron con la alcaldía de Noia mediante una moción similar —con apoyo de un edil que había ido en la lista del PP—. Por ello insistió en que «se a esquerda non pode articular unha maioría», el PPdeG «ten todo o dereito a gobernar».

Rueda también puso en duda la «autoridade» del PSdeG para hablar de «rigor e compromiso» cuando la que fue su candidata a la alcaldía, Lara Méndez, dejó el bastón de mando «aos oito meses» de ser elegida. Sobre las críticas de Ana Pontón, que acusó a los populares de lanzar la moción «aproveitando a morte de tres persoas», Rueda consideró que vincular esas desgracias personales con una cuestión política es «non entender nada», y rechazó que se intente trasladar al PPdeG la responsabilidad de los candidatos elegidos por el PSdeG para componer sus listas electorales.