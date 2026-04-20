Rueda, sobre la moción de censura en Lugo: «O PPdeG ten todo o dereito a conformar un goberno»

EUROPA PRESS

«O PPdeG de Lugo ten todo a dereito a conformar un goberno e a nosa obriga e intentar gobernar», ha dicho este lunes Alfonso Rueda sobre la posibilidad de presentar una moción de censura con el apoyo de la exconcejal socialista María Reigosa. El presidente de los populares gallegos explicó que la dirección del partido «non prohibiu» que se presente la moción, pero subrayó que «a decisión de facela ou non é do PP de Lugo», que lidera la presidenta provincial Elena Candia.

Rueda añadió que el Concello de Lugo no tiene un «funcionamiento axeitado» y que el PP es la primera fuerza política y se quedó a un solo edil de gobernar. También recordó que el Tribunal Constitucional suprimió la necesidad de un cuorum reforzado para las mociones de censura, lo que posibilita presentar la de Lugo con el apoyo de Reigosa.

El presidente del PPdeG también respondió a las críticas del PSdeG y el BNG contra la posible operación política. Rueda recordó que los socialistas, con apoyo de los nacionalistas, se hicieron con la alcaldía de Noia mediante una moción similar —con apoyo de un edil que había ido en la lista del PP—. Por ello insistió en que «se a esquerda non pode articular unha maioría», el PPdeG «ten todo o dereito a gobernar».

Rueda también puso en duda la «autoridade» del PSdeG para hablar de «rigor e compromiso» cuando la que fue su candidata a la alcaldía, Lara Méndez, dejó el bastón de mando «aos oito meses» de ser elegida. Sobre las críticas de Ana Pontón, que acusó a los populares de lanzar la moción «aproveitando a morte de tres persoas», Rueda consideró que vincular esas desgracias personales con una cuestión política es «non entender nada», y rechazó que se intente trasladar al PPdeG la responsabilidad de los candidatos elegidos por el PSdeG para componer sus listas electorales.

Besteiro, sobre la moción de censura de Lugo: « Chegar ao poder cunha tránsfuga é corrupción política »

El líder socialista señala a Rueda por querer conseguir en los despachos lo que no logró en las urnas y augura un varapalo electoral de los populares en las municipales de dentro de un año

MARIO BERAMENDI

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado esta mañana en Santiago que alcanzar el poder en el Concello de Lugo con el respaldo de una «tránsfuga» no solo es éticamente reprobable, sino que constituye un evidencia de corrupción política. En una comparencia en el Parlamento gallego, el portavoz socialista ha insistido en que «un goberno non se pode derrubar mercadeando cos votos de quen se presentou cunhas siglas e acabou ao servizo doutras», dijo en referencia a la concejala socialista María Reigosa, clave para el éxito de la moción de censura.

Besteiro ha asegurado que resulta inquietante la falta de límites para alcanzar el poder, quebrando la confianza ciudadana, lo que, a su entender, augura malos tiempos para la ciudad en caso de concretarse un relevo en el gobierno local. «Fronte ao modelo da confrontación está o de Miguel Fernández, que mostrou responsabilidade e estabilidade, traballando con rigor pola cidade e pensando no interese xeral», dijo el líder socialista.

Besteiro ha insistido en que, si se confirma la moción de censura, tedremos delante un «pacto cociñado» por Alfonso Rueda en los despachos para lograr lo que no ha podido conseguir en 27 años con el voto de los ciudadanos. Algo que se haría, según el portavoz del PSdeG, aprovechando «momentos tristes e dolorosos coa perda de tres compañeiros no último ano», dijo en referencia a los tres ediles fallecidos. «Isto non é facer política, senón cruza liñas que nunca se deberían de cruzar», dijo.

El líder socialista, que ha asegurado que no tiene ningún contacto con la concejala díscola, ha vinculado la moción a que a los populares no le salen las cuentas ni en las encuestas ni en las urnas y de ahí su intento de alcanzar «o poder por todos os medios», una estrategia que, según Besteiro, acabarán pagando en las urnas dentro de un año. «Isto vai ser penalizado pola cidadanía», ha pronosticado.

Leer más: Candia y el arte de lo imposible para hacerse con la alcaldía de Lugo

Pontón pide a Rueda que «desautorice» la moción

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mostró esta mañana su preocupación ante el posible registro de una moción de censura del PP contra el Gobierno local de Lugo en las próximas horas. La líder nacionalista se dirigió al presidente de la Xunta y del Partido Popular gallego, Alfonso Rueda, para que intervenga de inmediato y paralice una maniobra que califica de inasumible desde el punto de vista ético. «Quero pedirlle ao señor Rueda que desautorice inmediatamente unha moción de censura que é inmoral e indecente politicamente», advirtió Pontón, ante una iniciativa que «ninguén entende, nin en Lugo nin no conxunto do país». El BNG integra el bipartito lucense con Rubén Arroxo como teniente de alcalde y cinco de los 12 concejales que forman el Ejecutivo local.

La dirigente nacionalista acusa a los populares de querer aprovecharse «da morte de dúas concelleiras e dunha tránsfuga do Partido Socialista para poder chegar a unha alcaldía nunha situación destas características». Para Pontón, en declaraciones a los medios durante un acto en Noia, la intención de los populares de hacerse con el bastón de mando lucense supone un ataque directo a la voluntad democrática expresada por la ciudadanía en los últimos comicios locales.

«En política non vale todo; o Partido Popular debe respectar a vontade que saíu das urnas nas pasadas eleccións en Lugo. É unha indecencia desde o punto de vista político e moral que o Partido Popular queira aproveitarse dunha situación como é o falecemento de persoas no Concello de Lugo para chegar á alcaldía intentando conseguir nos despachos, con acordos escuros, o que non conseguen nas urnas», denunció la portavoz del BNG. La líder del Bloque reiteró su exigencia al líder de los populares gallegos para que actúe con responsabilidad y ponga fin a esta iniciativa: «Pídolle ao señor Rueda que entenda que en política non vale todo e que paralice esta moción de censura indecente e impresentable politicamente».