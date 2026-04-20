Pontón pide a Rueda que «desautorice» la moción en Lugo, que tacha de «inmoral»

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, durante su discurso en el debate de autonomía. PACO RODRÍGUEZ

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, mostró esta mañana su preocupación ante el posible registro de una moción de censura del PP contra el Gobierno local de Lugo en las próximas horas. La líder nacionalista se dirigió al presidente de la Xunta y del Partido Popular gallego, Alfonso Rueda, para que intervenga de inmediato y paralice una maniobra que califica de inasumible desde el punto de vista ético. «Quero pedirlle ao señor Rueda que desautorice inmediatamente unha moción de censura que é inmoral e indecente politicamente», advirtió Pontón, ante una iniciativa que «ninguén entende, nin en Lugo nin no conxunto do país». El BNG integra el bipartito lucense con Rubén Arroxo como teniente de alcalde y cinco de los 12 concejales que forman el Ejecutivo local.

La dirigente nacionalista acusa a los populares de querer aprovecharse «da morte de dúas concelleiras e dunha tránsfuga do Partido Socialista para poder chegar a unha alcaldía nunha situación destas características». Para Pontón, en declaraciones a los medios durante un acto en Noia, la intención de los populares de hacerse con el bastón de mando lucense supone un ataque directo a la voluntad democrática expresada por la ciudadanía en los últimos comicios locales.

«En política non vale todo; o Partido Popular debe respectar a vontade que saíu das urnas nas pasadas eleccións en Lugo. É unha indecencia desde o punto de vista político e moral que o Partido Popular queira aproveitarse dunha situación como é o falecemento de persoas no Concello de Lugo para chegar á alcaldía intentando conseguir nos despachos, con acordos escuros, o que non conseguen nas urnas», denunció la portavoz del BNG.

La líder del Bloque reiteró su exigencia al líder de los populares gallegos para que actúe con responsabilidad y ponga fin a esta iniciativa: «Pídolle ao señor Rueda que entenda que en política non vale todo e que paralice esta moción de censura indecente e impresentable politicamente».