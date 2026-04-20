El pago con teléfono móvil ya está activo en la mitad de los trayectos interurbanos en bus de Galicia

Diego Calvo probando la aplicación de pago del autobús público a través del móvil

La Plataforma Galega de Mobilidade 4.0 MoBT, que permite entre otras cosas pagar el autobús con el teléfono móvil, ya está activada en la mitad de los desplazamientos interurbanos de Galicia. La previsión de la Xunta es llegar al cien por cien antes de que finalice el año, según indicó este viernes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo. Ya cuenta con más de 6.000 usuarios registrados.

La iniciativa fue lanzada como proyecto piloto hace un año en varias rutas de las áreas de Deza y Santiago de Compostela. Hoy está implantada en una treintena de rutas que cubren también el área metropolitana de A Coruña, las áreas de Pontevedra, O Morrazo y O Salnés, A Mariña lucense y A Terra Chá. Está activada también en contratos de autobús de largo recorrido como los que unen Ferrol y Ourense, Ferrol y Vigo, o Lugo y Vigo.

El conselleiro destacó que, al permitir pagar el billete desde el móvil, la plataforma elimina la necesidad de ir a una entidad bancaria, obtener una tarjeta y recargar en cajeros. En lugar de eso, los usuarios disponen de una cuenta en la nube que tiene asociado un monedero virtual, cuyo saldo puede recargarse y consultarse en cualquier momento desde la aplicación móvil MoBT.

Esa aplicación también permite hacer reservas en servicios de baja demanda, registra un histórico de viajes y ofrece un buscador avanzado con todos los servicios de transporte público de Galicia, facilitando la planificación de los desplazamientos, usando incluso varios medios de transporte.

Diego Calvo fue el encargado de dar cuenta de los avances en la implantación de esta tecnología en un acto celebrado en Arteixo y en el que estuvo acompañado por la directora xeral de Mobilidade, Judit Fontela, y el director de la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega), Damián Rey.