El lotero juzgado en A Coruña reclamó los 4,7 millones de la primitiva hasta en cuatro ocasiones

Alberto Mahía A CORUÑA / LA VOZ

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El lotero Manuel Reija y su hermano Miguel, delegado de Loterías en A Coruña, en la Audiencia da Coruña
El lotero Manuel Reija y su hermano Miguel, delegado de Loterías en A Coruña, en la Audiencia da Coruña ANGEL MANSO

La versión de Manuel Reija «no casa» con los registros de su terminal, según el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y la policía

20 abr 2026 . Actualizado a las 20:38 h.

El lotero acusado de engañar a un apostante diciéndole que su boleto no tenía premio cuando en realidad estaba agraciado con 4,7 millones de euros declaró este lunes a todas las partes. Con serenidad, mantuvo

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