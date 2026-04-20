El lotero juzgado en A Coruña reclamó los 4,7 millones de la primitiva hasta en cuatro ocasiones
A CORUÑA / LA VOZ
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La versión de Manuel Reija «no casa» con los registros de su terminal, según el Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y la policía20 abr 2026 . Actualizado a las 20:38 h.
El lotero acusado de engañar a un apostante diciéndole que su boleto no tenía premio cuando en realidad estaba agraciado con 4,7 millones de euros declaró este lunes a todas las partes. Con serenidad, mantuvo