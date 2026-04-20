El lotero juzgado en A Coruña reclamó los 4,7 millones de la primitiva hasta en cuatro ocasiones

El lotero Manuel Reija y su hermano Miguel, delegado de Loterías en A Coruña, en la Audiencia da Coruña ANGEL MANSO

El lotero acusado de engañar a un apostante diciéndole que su boleto no tenía premio cuando en realidad estaba agraciado con 4,7 millones de euros declaró este lunes a todas las partes. Con serenidad, mantuvo