El gobierno de Lugo dice que una moción de censura sería «un golpe de estado municipal» y el PP responde diciendo que están «preparados para gobernar»

Rubén Arroxo y Ana González Abelleira fueron claros sobre una posible moción de censura en Lugo LAURA LEIRAS

Una vez que la concejala no adscrita del Concello de Lugo, María Reigosa, dijese abiertamente en La Voz de Galicia su intención de apoyar una moción de censura junto con el PP de Elena Candia contra el gobierno local de PSOE y BNG, el gobierno local se ha posicionado con contundencia. Tanto el teniente de Alcalde, el nacionalista Rubén Arroxo, como la portavoz del PSOE, Ana González Abelleira, hablan abiertamente de que si finalmente el PP y Reigosa firman una moción de censura «sería unha corruptela democrática» y «un golpe de estado municipal». Los argumentos de ambos concejales del gobierno local son similares, acusando al grupo popular de Candia «aproveitarse da situación de vulnerabilidade vivida polo falecemento de tres compañeros», en referencia a los socialistas Paula Alvarellos, Pablo Permuy y Olga López Racamonde.

La socialista González Abelleira, que ha recordado que de momento no se ha presentado ninguna moción por parte del Partido Popular, indicó que «estamos acostumados ao estilo de Elena Candia e á súa corruptela democrática, empregando temas espurios para conseguir un sillón en cada momento», recordando de nuevo algo que le achacan los socialistas a la lideresa popular sobre los anónimos que encausaron, en su momento, al líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro.

González Abelleira ha destacado que el gobierno local sigue trabajando con normalidad, a pesar, dijo, que durante el fin de semana «Elena Candia deu alas ao rumor da moción de censura empregando a outras persoas do seu su partido para dar voz ás súas ideas». Abelleira señaló que «todo está orquestado», para a continuación hacer referencia a que una posible moción de censura no tendría el respaldo ciudadano, en base a una encuesta que dicen manejar los socialistas, y pidiendo al PP que ponga encima de la mesa sus sondeos: «Queren gobernar Lugo sen pasar polas urnas, porque sabe que os veciños non a van a apoiar».

Para la portavoz socialista, Candia, desde que llegó a la política local de Lugo, «o seu único interese é obter poder aínda que iso implique actuar en contra da democracia», y se preguntó: «Como te podes fiar dunha persoa que actúa así, que chegou a presidenta da Deputación facendo trampas, como quere seguir facendo en Lugo?». Y además, apuntó que desde que Elena Candia llegó a la corporación, sus acciones se han medido «pola confrontación, a trampa, o escurantismo e a chequera e nós non entramos nese xogo».

Las relaciones con Reigosa

Y sobre la otra pata de la posible moción de censura, la que fue durante unos meses compañera de filas, María Reigosa, la portavoz del PSOE lucense dijo desconocer los motivos que la han llevado al desencuentro con el partido. «Somos elixidos por un partido, por unhas siglas ás que nos debemos, non estamos para esixir cargos, aportamos a nosa valía e logo será o partido o que decida se quere elixir a unha ou outra persoa».

Así, ha asegurado que se le ofreció a María Reigosa el 100 % de la exclusividad cuando llegó al gobierno local y después el 75 % y que en ningún momento aceptó. Tras varios desencuentros, González Abelleira aseguró que se mantuvieron numerosas reuniones «e chagaron a acordos», pero si ahora había una moción de censura apoyada por Reigosa «será por intereses e sería unha falta de respecto aos cidadáns e ao que decidiron as urnas». Para finalizar, Abelleira ve una contradicción que Reigosa apoyase hace menos de un mes el presupuesto municipal: «A política é para tomala en serio».

Imagen de la toma de posesión de Miguel Fernández como alcalde de Lugo el 11 de marzo del 2025, entregándole Rubén Arroxo el bastón de mando OSCAR CELA

Rubén Arroxo: «Hai moita xente de dereitas que non entende a moción de censura»

Por su parte, el teniente de Alcalde y cabeza de lista de la otra pata del gobierno local, el BNG de Rubén Arroxo, hablan abiertamente de «golpe de estado municipal» si finalmente se materializa la evidencia de la moción de censura del PP con el voto de María Reigosa. «Quen dirixe toda esta operación é o PP, que só pretende desestabilizar a cidade e crear unha sensanción de caos para chegar ao final». Para Arroxo, detrás de la posible moción de censura «só hai o interese persoal de Candia, que se presentou ás eleccións sen ser de Lugo, sen vivir en Lugo, e só como un paso dentro da súa carreira política para seguir avanzando, e non conseguiu a Alcaldía, e dentro da súa desesperación, ve que o medio para chegar é a través dunha edila tránsfuga, que se presentou nunha lista e abandona ao seu partido, dándonlle igual a xente que colleu a papeleta cando votou, e que non era precisamente que Candia fose alcaldesa».

Además, Arroxo incide en que una moción de censura en las circunstancias emocionales que vive el Concello sería algo «rastrero», en referencia a la sucesión de muertes que hubo dentro del gobierno local. «Paréceme terrible chegar ao goberno con tránsfugas, e ademais unha posible compra, pero aínda é peor aproveitarse da morte de compañeiros». El concejal del BNG señala que puede entender una moción de censura como la de Viveiro, donde dos formaciones políticas llegan a un pacto de gobierno, «onde hai partidos que deciden tomar unha posición, pero este non é o caso de Lugo».

Sobre las críticas desde el PP a que hay desgobierno en Lugo, Arroxo señala que habla todos los días con el alcalde, Miguel Fernández, «e a nosa relación é moi boa, coordinamos proxectos e estamos a cumprir o que pactamos».

Arroxo señala que desde que esta mañana se publicó en La Voz de Galicia que María Reigosa apoyaría una moción de censura «a cidadanía está indignada, e a cidade de Lugo vaise mobilizarl. Para min isto vai ser a tumba do PP, porque me consta que hai xente que lles vota e de dereitas que non acepta esta maneira de chegar ao goberno local».

Vázquez Nodal junto a Elena Candia y Antonio Ameijide LAURA LEIRAS

Nodal, del PP: «Estamos preparados para tomar las riendas del Concello de Lugo»

Por su parte, el secretario general del Partido Popular de Lugo, Javier Vázquez Nodal, aseguró, en declaraciones recogidas por la agencia Efe, que existen «argumentos de sobra» para presentar una moción de censura en la capital lucense que le arrebataría el gobierno local al bipartito formado por socialistas y nacionalistas, además de aclarar que los populares están, efectivamente, «preparados para tomar las riendas» del Ayuntamiento.

En cuanto a la posibilidad de un acuerdo con la edila no adscrita, María Reigosa, que hace unas semanas dejó el grupo municipal socialista, Vázquez Nodal recordó que «la moción de censura necesita de un mínimo de trece firmas» y el Partido Popular solo «tiene doce concejales», de modo que «es necesario contar con alguna firma más» y la de esta concejala «podría ser una de ellas», dado que manifestó públicamente su disconformidad sobre cómo se estaban haciendo las cosas en el grupo municipal del Partido Socialista.

«Ella mismo dijo que no existía una comunicación fluida con el alcalde, que no se celebraban reuniones de una forma periódica y que no se estaba contando con ella, a pesar de que es una persona con la alta cualificación de carácter técnico», explicó Vázquez Nodal.

En la misma línea, precisó que el «alcalde no es capaz de resolver este problema y, lógicamente, esa no es una responsabilidad del Partido Popular», porque no son los populares quienes elaboran «las listas del Partido Socialista y nada tienen que ver cuando no hay una comunicación adecuada entre el alcalde y esta concejala».

Los argumentos para la moción

«Entendemos que el gobierno municipal no está a la altura de las circunstancias. Notamos una parálisis en nuestra ciudad que lógicamente nos lleva a pensar que tenemos que tomar una medida contundente. Una de esas medidas, lógicamente, pasaría por la presentación de una moción de censura», dijo Vázquez Nodal a Efe.

De hecho, considera que es «preocupante la situación en la que se encuentra actualmente el Ayuntamiento». El grupo municipal del Partido Popular denunciaba hace unos meses que hay un total de 27 contratos que están caducados en el Concello de Lugo, precisó, y «estamos hablando de una mala gestión que es algo generalizado por parte de este equipo de gobierno en los últimos años».

«Considero que estamos hablando de un cambio de ciclo político. El PP está preparado para tomar las riendas del gobierno local. Somos un partido de gobierno y por una cuestión de higiene democrática consideramos que es necesario, trascendental, presentar esta moción de censura», insistió.

Además, recordó «un dato relevante», que «el PSOE no gana unas elecciones en Lugo desde el año 2007, cuando fue candidato el señor José López Orozco. Es más, la señora Lara Méndez accedió en 2015 a la Alcaldía sin ni siquiera ser la persona que encabezó la lista electoral de su partido», apostilló.

«Creo que hay argumentos de sobra para presentar esta moción de censura, la ciudad no puede seguir paralizada como está. Entiendo que esta moción de censura está encima de la mesa, vamos a explorar las posibilidades, y veremos cuáles son los acontecimientos en los próximos días».