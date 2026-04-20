El exconcejal que denunció a Jácome pide que sea juzgado también por otros dos delitos

Telmo Ucha, en una imagen de archivo en el Concello de Ourense MIGUEL VILLAR

El juez que investiga al alcalde de Ourense por compatibilizar sus ingresos públicos y privados sin autorización del pleno cerró la instrucción imputando a Gonzalo Pérez Jácome un delito continuado de prevaricación. Ahora tendrá que estudiar al menos dos recursos, el anunciado por el regidor ourensano, que pretende evitar sentarse en el banquillo de los acusados, y otro del exconcejal de Democracia Ourensana que presentó la denuncia original.

El exedil, Telmo Ucha, que ocupó puestos de alta relevancia en el gobierno de Jácome durante el pasado mandato, acabó enfrentado con el alcalde y su querella ha acabado con la imputación de un delito continuado de prevaricación contra el regidor. Sin embargo, al exconcejal no le parece suficiente y ha presentado un recurso de reforma y subsidiario de apelación en el que pide que Jácome sea juzgado, además, por malversación de caudales públicos y por falsedad documental.

Los salarios recibidos del Concello por parte del alcalde desde el año 2019, que suman cerca de medio millón de euros, «constituyen fondos públicos sustraídos en beneficio del patrimonio privado del investigado en íntima conexión con el delito de prevaricación», dice el recurso de Ucha, que se refiere también al «vaciado» de las cuentas bancarias de los grupos políticos de Democracia Ourensana tanto en el Concello como en la Diputación.

Hace referencia, en concreto, a ingresos que solo entre junio del año 2024 y noviembre del 2025 ascendieron a 117.294,61 euros y subraya el papel de Auria TV, la televisión local de la que Jácome es único responsable, para engordar el patrimonio del regidor ourensano. Su facturación supera «con creces» el límite de 50.000 euros fijado para el tipo agravado de la malversación. «En definitiva, este circuito de derivación de fondos en beneficio exclusivo y privado del investigado establece una conexión estructural con el delito de prevaricación», concluye el recurso.

Propiedades ocultas

Esos hechos estarían conectados, además, con un supuesto delito de falsedad documental. Eso es, al menos, lo que asegura el escrito presentado en el juzgado por Telmo Ucha, que se refiere a la «ocultación sistemática» de información clave por parte del alcalde. Como todos los miembros de las corporaciones locales, Jácome está obligado a presentar periódicamente sus declaraciones de bienes e intereses. Sin embargo, esos documentos no reflejan la realidad de su patrimonio, según asegura el recurso. En los formularios cubiertos por el regidor se hace constar tan solo un piso en el parque de San Lázaro, pero el exconcejal asegura que son muchos más. Además, en varias de esas declaraciones ni siquiera se hace constar la existencia de la televisión local gestionada por el regidor ourensano.

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«El investigado declaró, al inicio del mandato y en las sucesivas renovaciones, ‘‘cero actividades privadas'', omitiendo en todo momento el ejercicio como empresario en el sector audiovisual. La comparación con la documentación tributaria y mercantil disponible acredita, sin género de duda, que dicha declaración era manifiestamente falsa en el momento de su suscripción, pues la actividad existía, era habitual y se encontraba en situación de incompatibilidad formal con el cargo público ejercido», dice el escrito presentado por Telmo Ucha ante el juzgado.

El recurso de reforma lo estudiará inicialmente el mismo juez que instruyó el caso imputando a Jácome tan solo un delito continuado de prevaricación, Leonardo Álvarez, magistrado titular de la plaza 1 de la sección de instrucción del Tribunal de Instancia de Ourense. En cualquier caso, si las pretensiones de Ucha no son atendidas en ese escalón, se plantea subsidiariamente un recurso de apelación que tendría que resolver la Audiencia Provincial.