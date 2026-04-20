Un conflicto laboral larvado entre Renfe y los maquinistas de Vigo explica las supresiones de trenes en el eje atlántico

Uno de los autobuses que trasladaron a los usaurios de Renfe ante la supresión de nueve servicios ferroviarios Indhilet Leones

Un conflicto laboral larvado, del que ni Renfe ni el sindicato de maquinistas (Semaf) informan oficialmente, es la razón principal de la supresión este lunes de nueve servicios ferroviarios en el eje atlántico, la conexión ferroviaria más utilizada por los gallegos y en una jornada clave para la movilidad entre las principales ciudades gallegas. La ausencia de cuatro maquinistas de la residencia de Vigo (así se denominan las bases de estos profesionales) obligó a la operadora pública a cubrir los nueve trenes suprimidos con un plan alternativo de transporte por carretera. Pero ya el lunes de la semana pasada se produjeron incidencias, anulaciones y retrasos que tienen su raíz en este conflicto, y que ha motivado incluso la apertura de al menos tres expedientes disciplinarios por parte de la dirección de la operadora ferroviaria. Entre los días 7 y 11 de abril, 37 trenes que son obligaciones de servicio público (media distancia y regional) se suprimieron en Galicia.

Para el Semaf, sin embargo, se trata de un problema relacionado «con la mala gestión de los recursos humanos por parte de la empresa», aunque admiten que existe descontento entre los profesionales que explicaría que los maquinistas «no estén por hacer más horas extra o trabajar cuando no les toca para evitar estas situaciones». Ese descontento no se explicaría por la eventual insatisfacción que ha causado el Plan Galicia 2026 para aumentar plazas en el eje Vigo-Santiago-A Coruña -como este lunes interpretó la Xunta-, un diseño de servicios que fue presentado el viernes pasado a la plantilla por el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia. Se trata de un conflicto complejo que viene de atrás y con causas muy diferentes, que explicarían también la discreta visita del máximo responsable de la operadora.

En realidad, todo comenzó el pasado 7 de abril, cuando entró en vigor el nuevo cuadro de servicio para la residencia de Vigo, con el fin de adaptarse a las obras ferroviarias entre Vigo y Guillarei, que suponen el cierre temporal de la estación Vigo-Guixar. Parte de los maquinistas rechazaron cumplir este nuevo horario los primeros días de vigencia, aduciendo que no se les había comunicado en tiempo y forma (se necesitan al menos 96 horas de antelación). Esta falta de colaboración con la empresa por el descontento de los profesionales de la residencia viguesa impidió durante cuatro días la entrada y salida de trenes en el taller de mantenimiento de Redondela, ocasionando impactos en los servicios ferroviarios. Renfe se vio obligada a enviar trenes a los talleres de León para su revisión urgente, o desplazar a maquinistas de refuerzo desde otras bases.

Al margen del desacuerdo con el nuevo cuadro de servicios también hay reclamaciones de compensaciones económicas por parte de los maquinistas. Fuentes del Semaf, por su parte, aseguran que el personal de conducción está cansado de cubrir puestos por ausencias, sacrificando sus días de libranza, algo que achacan a la «mala gestión de los recursos humanos por parte de la empresa».

La situación es compleja, pues el conflicto laboral no se ha declarado oficialmente, pero sus consecuencias podrían continuar en los próximos días. Fuentes de Renfe aseguran que este martes estarían garantizadas todas las circulaciones en el eje atlántico, pero no descartan que pueda haber nuevos desajustes en los próximos días. Como el conflicto no es oficial, las negociaciones son muy complejas y existe el riesgo de que se enquiste.