Besteiro, sobre la moción de Lugo: «Chegar ao poder cunha tránsfuga é corrupción política»

Xoán A. Soler

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha asegurado esta mañana en Santiago que alcanzar el poder en el Concello de Lugo con el respaldo de una «tránsfuga» no solo es éticamente reprobable, sino que constituye un evidencia de corrupción política. En una comparencia en el Parlamento gallego, el portavoz socialista ha insistido en que «un goberno non se pode derrubar mercadeando cos votos de quen se presentou cunhas siglas e acabou ao servizo doutras», dijo en referencia a la concejala socialista María Reigosa, clave para el éxito de la moción.

Besteiro ha asegurado que resulta inquietante la falta de límites para alcanzar el poder, quebrando la confianza ciudadana, lo que, a su entender, augura malos tiempos para la ciudad en caso de concretarse un relevo en el gobierno local. «Fronte ao modelo da confrontación está o de Miguel Fernández, que mostrou responsabilidade e estabilidade, traballando con rigor pola cidade e pensando no interese xeral», dijo el líder socialista.

Besteiro ha insistido en que, si se confirma la moción, tedremos delante un «pacto cociñado» por Alfonso Rueda en los despachos para lograr lo que no ha podido conseguir en 27 años con el voto de los ciudadanos. Algo que se haría, según el portavoz del PSdeG, aprovechando «momentos tristes e dolorosos coa perda de tres compañeiros no último ano», dijo en referencia a los tres ediles fallecidos. «Isto non é facer política, senón cruza liñas que nunca se deberían de cruzar», dijo.

El líder socialista, que ha asegurado que no tiene ningún contacto con la concejala díscola, ha vinculado la moción a que a los populares no le salen las cuentas ni en las encuestas ni en las urnas y de ahí su intento de alcanzar «o poder por todos os medios», una estrategia que, según Besteiro, acabarán pagando en las urnas dentro de un año. «Isto vai ser penalizado pola cidadanía», ha pronosticado.