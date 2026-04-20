Abierto el plazo para inscribirse en los campamento de verano para personas con discapacidad

Foto de archivo de uno de los campamentos en el albergue juvenil de Gandarío ANGEL MANSO

Este lunes 20 de abril ha abierto el plazo para solicitar plaza en alguno de los campamentos de verano que la Consellería de Política Social organiza para personas con discapacidad. La recepción de solicitudes estará activa hasta el próximo 5 de mayo. La edad para participar en estas actividades estivales va de los 11 a los 50 años.

Los campamentos se harán en distintos turnos entre el 13 de julio y el 12 de septiembre. Se organizarán en las residencias de tiempo libre que la Xunta tiene en O Carballiño y en Nigrán, concretamente en Panxón, y en el albergue juvenil autonómico de Gandarío, en Bergondo. Los turnos tendrán una duración de diez días.

En total se ofertan 250 plazas. Los participantes pueden escoger entre dos opciones: aventura en la naturaleza o junto al mar, y se harán grupos por edades. Incluyen alojamiento, manutención en pensión completa y el programa de actividades.

Durante la estancia habrá un equipo formado por especialistas en los ámbitos educativo, sanitario, psicológico y terapéutico para que los participantes tengan el apoyo que necesiten y disfruten de la estancia.