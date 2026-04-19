Renfe, obligada a suspender este lunes nueve servicios del eje atlántico por falta de maquinistas

Trenes en la estación de Santiago SANDRA ALONSO

Renfe se ha visto obligada a suprimir nueve servicios ferroviarios de media distancia en el eje atlántico gallego previstos para este lunes 20 de abril, debido a la ausencia simultánea de cuatro maquinistas con base en Vigo, lo que ha impedido ejecutar los turnos programados para una jornada en la que suele haber una alta afluencia de usuarios. «La no disponibilidad de estos trabajadores, unida a la falta de aviso previo, ha dejado sin cubrir estos servicios, pese a los intentos de la compañía por reubicar personal», explicó la empresa pública en un comunicado remitido este domingo.

Ante esta situación, «y para garantizar el derecho a la movilidad», Renfe ha organizado un plan alternativo de transporte por carretera y ha reforzado la atención en las estaciones para minimizar el impacto, pues esta situación afectará a los viajeros del eje atlántico (Vigo-Santiago-A Coruña), especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando se produce una mayor afluencia de trabajadores y, sobre todo, de estudiantes.

Los servicios afectados son los siguientes: los trenes que salen de Vigo hacia A Coruña a las 5.08 horas, 8 de la mañana y 10.35, así como el que parte de la ciudad olívica a las 17.16 horas con destino Santiago. También se suspenden los que tienen su salida programada desde A Coruña a Vigo a las 8.00 horas, 10.35 y a las 14.05. Además de estas frecuencias entre las dos principales ciudades gallegas, también están afectados el servicio de las 19.10 horas entre Santiago y Vilagarcía y el que cubre este trayecto en sentido contrario a las 20.35.

«Renfe lamenta las molestias ocasionadas y reafirma su compromiso con la prestación del servicio público ferroviario, trabajando para recuperar la normalidad del servicio en el menor plazo posible en este contexto de dificultad para la operación de los servicios», explicó la empresa, que no aclaró si esta situación se debe a un conflicto laboral encubierto con los maquinistas. Este viernes pasado, el presidente de Renfe visitó Galicia para anunciar la programación de nuevos servicios ferroviarios para aumentar el número de plazas en el eje atlántico, el trayecto con más demanda en Galicia.