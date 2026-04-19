Renfe custodia con el más absoluto secreto los contratos de los nuevos trenes AVE que podrán circular a 350 por hora
REDACCIÓN / LA VOZ
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Aunque otras licitaciones estuvieron sujetas a confidencialidad, la operadora teme dar información sensible a la competencia19 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
«Se informa a los interesados que el alcance del procedimiento afecta a la estrategia empresarial de Renfe-Viajeros, en un entorno de liberalización del sector del transporte ferroviario, por lo que toda la documentación del procedimiento