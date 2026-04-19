María Reigosa, concejala exsocialista del Concello de Lugo: «Los lucenses necesitan soluciones y una moción de censura es una gran oportunidad»
LUGO / LA VOZ
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Critica la gestión del actual bipartito en el Ayuntamiento y avanza un cambio de ciclo tras 27 años de hegemonía socialista20 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Veintisiete años después, todo parece indicar que el concello de Lugo volverá a tener un gobierno del Partido Popular. La moción de censura que lleva semanas planeando sobre la Praza Maior está cerca de ser