María Reigosa, concejala exsocialista del Concello de Lugo: «Los lucenses necesitan soluciones y una moción de censura es una gran oportunidad»

María Guntín
maría guntín LUGO / LA VOZ

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María Reigosa llegando al pleno del Concello de Lugo para la aprobación de los presupuestos el pasado mes de marzo
María Reigosa llegando al pleno del Concello de Lugo para la aprobación de los presupuestos el pasado mes de marzo Pablo Fernández

Critica la gestión del actual bipartito en el Ayuntamiento y avanza un cambio de ciclo tras 27 años de hegemonía socialista

20 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Veintisiete años después, todo parece indicar que el concello de Lugo volverá a tener un gobierno del Partido Popular. La moción de censura que lleva semanas planeando sobre la Praza Maior está cerca de ser

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