El BNG denuncia que la Xunta dejó sin ejecutar el año pasado 750 millones

Noa Presas, esta mañana en la sede del BNG

La portavoz de Facenda del BNG, Noa Presas, ha denuncia este domingo la «mala xestión» de los recursos públicos del Gobierno de Rueda, que el año pasado dejó sin ejecutar hasta 750 millones de euros, según los datos de la propia Administración autonómica. La diputada nacionalista ha afeado al Gobierno gallego que ahora escatime recursos para mitigar los efectos de la guerra de Irán. La mala planificación presupuestaria, según Presas, afecta a consellerías «tan sensibles» como Política Social, de la que dependen servicios tan importantes como la atención a la dependencia o la ayuda en el hogar. El BNG sostiene que, mientras miles de personas esperan por una plaza de residencia o muchos ayuntamientos viven ahogados porque la Xunta se niega a aumentar más la financiación del SAF, Política Social ha dejado sin ejecutar 112 millones de euros de los presupuestos de 2025.

Los nacionalistas precisan que, de igual manera, en plena crisis habitacional, el Ejecutivo de Rueda dejó en el cajón 30 millones, prácticamente la mitad de los previstos, en el programa de acceso a la vivienda. Presas ha criticado asimismo que en el peor año de incendios de las últimas décadas la Consellería de Medio Rural, con las competencias de lucha contra el fuego, no gastase 82 millones de euros de su presupuesto. Una cifra, esta última, que la diputada considera especialmente «escandalosa».

La diputada nacionalista sostiene que, atendiendo a los datos oficiales, llama la atención además sobre los siete millones de euros que no se llegaron a materializar en las políticas de violencia de género, con un presupuesto que ya había sido recortado en 45.000 euros respecto a 2024. El BNG ha presentado en el Parlamento una batería de iniciativas para pedirle al Gobierno de Rueda «explicacións, transparencia e medidas» para una mejor gestión presupuestaria pues, tal y como apunta Presas, los datos de la Xunta correspondientes al ejercicio de 2025 constatan «defectos similares» a las que en años precedentes observó el Consello de Contas. Entre las secciones con menor nivel de ejecución están, como en ejercicios anteriores, las consellerías de Emprego e Emigración, Medio Ambiente, Mar, Vivenda, Economía e Industria y Medio Rural.