Besteiro dice que Galicia precisa las respuestas que se dieron en el foro de Barcelona
GALICIA
El líder socialista defiende la necesidad de un frente común para luchar contra la ultraderecha y para combatir la desigualdad19 abr 2026 . Actualizado a las 12:30 h.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho hoy un llamamiento desde Barcelona para frenar a la ultraderecha, combatir la desigualdad, blindar los derechos, defender lo público e impulsar una transición verde justa. Besteiro asistió este fin de semana en la capital catalana a la Global Progressive Mobilisation, en foro de la izquierda en el que se ha abordado la construcción de un frente común con objetivos claros para abordar los problemas que más preocupan a los ciudadanos.
Allí se ha encontrado con algunas de las figuras más representativas del pensamiento progresista, como Mariana Mazzucato, una de las grandes líderes mundiales del pensamiento económico de izquierdas, o Gabriela Ramos, figura clave de la IA ética y subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco.
«Falamos de democracia, de dereitos e de cohesión social. Ou avanzamos, ou retrocedemos. Aquí non hai grises: Somos socialistas, pacifistas, ecoloxistas e feministas, e reivindicámolo con orgullo», subrayó el líder del PSdeG. El secretario xeral dijo que el que se trató en Barcelona ayer y anteayer, con la presencia de líderes progresistas de todo el mundo, también afecta directamente a Galicia. «As respostas que se deron neste espacio internacional son as mesmas que precisamos na nosa casa», destacó Besteiro, en referencia a problemáticas como la carestía de la vivienda, la situación de la sanidad pública o la falta de oportunidades para la gente joven.
«Son as mesmas batallas que libramos cada día, e por iso Galicia estuvo aquí», subrayó José Ramón Gómez Besteiro, que apuntó también a la necesidad de tejer alianzas internacionales con el fin de abrir oportunidades de cooperación para la comunidad autónoma.