Besteiro dice que Galicia precisa las respuestas que se dieron en el foro de Barcelona

PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha hecho hoy un llamamiento desde Barcelona para frenar a la ultraderecha, combatir la desigualdad, blindar los derechos, defender lo público e impulsar una transición verde justa. Besteiro asistió este fin de semana en la capital catalana a la Global Progressive Mobilisation, en foro de la izquierda en el que se ha abordado la construcción de un frente común con objetivos claros para abordar los problemas que más preocupan a los ciudadanos.

Allí se ha encontrado con algunas de las figuras más representativas del pensamiento progresista, como Mariana Mazzucato, una de las grandes líderes mundiales del pensamiento económico de izquierdas, o Gabriela Ramos, figura clave de la IA ética y subdirectora general de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco.

«Falamos de democracia, de dereitos e de cohesión social. Ou avanzamos, ou retrocedemos. Aquí non hai grises: Somos socialistas, pacifistas, ecoloxistas e feministas, e reivindicámolo con orgullo», subrayó el líder del PSdeG. El secretario xeral dijo que el que se trató en Barcelona ayer y anteayer, con la presencia de líderes progresistas de todo el mundo, también afecta directamente a Galicia. «As respostas que se deron neste espacio internacional son as mesmas que precisamos na nosa casa», destacó Besteiro, en referencia a problemáticas como la carestía de la vivienda, la situación de la sanidad pública o la falta de oportunidades para la gente joven.

«Son as mesmas batallas que libramos cada día, e por iso Galicia estuvo aquí», subrayó José Ramón Gómez Besteiro, que apuntó también a la necesidad de tejer alianzas internacionales con el fin de abrir oportunidades de cooperación para la comunidad autónoma.