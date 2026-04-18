El nacionalismo reclama 50 competencias sin necesidad de reformar el Estatuto

XOAN A. SOLER

La hoja de ruta del nacionalismo gallego a corto plazo pasa por avanzar en el autogobierno de Galicia dentro del actual marco, sin que ello suponga renunciar a medio plazo a la demana de un nuevo estatus político dentro del Estado. Así lo ha avanzado este mañana en Santiago la portavoz nacional del Bloque, Ana Pontón, que ha participado en el acto de conmemoración del cincuenta aniversario de las Bases Constitucionais da Nación Galega, el proyecto político práctico derivado del Consello de Forzas Políticas Galegas, el primer intento que se hizo en La Transición de unir al nacionalismo. Una iniciativa entonces fallida, pero que acabaría en éxito con el alumbramiento del BNG en Riazor seis años después, en 1982.

En el discurso de apertura de la jornada, organizada por la Fundación Galiza Sempre y el BNG, Pontón denunció que, a pesar de que la Constitución reconoce a Galicia como nacionalidad histórica al mismo nivel que Euskadi y Cataluña, «nas últimas décadas estas dos nacións aumentaron o seu autogoberno de forma moito máis intensa que Galicia». Por eso lamentó que la gallega sea la única de esas tres que carece de competencias en materia de tráfico, policía propia, tren de cercanías o representación en la Unesco. «Non existe ningún argumento legal nin político que xustifique isto», sostuvo la líder nacionalista, que no dudó en señalar al PP y al PSOE como culpables de la parálisis en el avance del autogobierno.

La portavoz del Bloque anunció que el BNG presentará a lo largo de 2026 dos documentos propositivos. El primero será un análisis exhaustivo de más de 50 nuevas competencias que Galicia podría asumir sin modificar el actual marco competencial, en áreas como ferrocarril, puertos, aeropuertos, tráfico, inspección de trabajo, ingreso mínimo vital o energía. «Imos a poñer ao PP fronte ao espello e terá que explicar á sociedade galega por que non quere asumir unhas competencias para as que non hai ningún impedimento legal», sentenció.

El segundo documento, que estará listo antes de que concluya el año, será una propuesta de nuevo estatus político para Galicia, que vendrá a actualizar las anteriores iniciativas del BNG (como el Estatuto de Nación de 2005 o las Bases Democráticas de 2017). Pontón, que recordó que «o marco autonómico sempre foi un traxe estreito» y defendió la necesidad de combinar el realismo político con objetivos estratégicos, hizo un llamamiento a la unidad del nacionalismo gallego, su gran fortaleza, dijo, y abogó por seguir ampliando la base social y electoral para conseguir «unha nación sen ataduras e sen límites».

En el acto participaron algunos de los personajes que formaron parte del aquel momento clave para la historia del nacionalismo, como Francisco Rodríguez, exdiputado en el Congreso y el gran referente ideológico de la UPG, que analizó qué parte de los defendido hace cincuenta años sigue vigente. «Os programas do BNG seguen tendo como matriz as Bases Constitucionais da nación galega», defendió Rodríguez, quien sostuvo que la visión colonial de Galicia o el discurso antiimperialista «non son cousas do Bloque e da UPG» sino del conjunto de la tradición del nacionalismo gallego. También estaba entre el público Ramón López Suevos, pero no otra de las personas que participaron y que permanecen vivas, como Camilo Nogueira, quien sí sale en el vídeo conmemorativo que se proyectó. Cinta en la que sí aparece José Vilas Nogueira, ya fallecido y que fue redactor del documento.