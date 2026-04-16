La Xunta recrimina al Gobierno que el AVE llegue a Galicia en un cuello de botella

Un tren circulando por el tramo en vía única entre Taboadela y Ourense, en una imagen de archivo Santi M. Amil

La decisión del Ministerio de Transportes y del ADIF de postergar sine die el último tramo de la línea de alta velocidad Madrid-Galicia, concretamente los siete kilómetros y medio en vía doble de la variante exterior de Ourense, ha caído como una losa en la Xunta. El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, salió al paso este jueves de la respuesta que ha dado el Gobierno central a un grupo de diputados del PP sobre el futuro de esta infraestructura, en la que las obras del primer tramo desde Taboadela están en su fase final tras comenzar en el 2022. En ella, el Ejecutivo de Pedro Sánchez asegura que la sección de esta infraestructura que incluye un nuevo puente sobre el Miño queda relegada porque «no aporta ahorro de tiempo de viaje y se planteó por condicionantes ajenos a la explotación ferroviaria».

En declaraciones a los medios en Santiago, Diego Calvo aseguró que la construcción de este acceso no solo tiene que ver con los recortes de los tiempos de viaje, «senón que se trata da integración da chegada do tren a unha cidade como é Ourense, e de superar os pescozos de botella que a propia vía supón na entrada do AVE en Galicia, que haxa un tramo no que só vai existir unha única vía de entrada e de saída, non só para o AVE, senón tamén para o tráfico de mercadorías».

El conselleiro responsable de las políticas de movilidad autonómicas confesó su «asombro» ante la respuesta del Gobierno «porque, ata o día de hoxe, o ADIF sempre dicía que se estaba solucionando algún tipo de papeleo, pero que ía saír adiante a pesares do retraso acumulado». Sin embargo, de la respuesta parlamentaria deduce que habrá una parte de la variante de Ourense que el Ministerio de Transportes «non ten pensado levala a cabo, xa que considera que non reduce os tempos».

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Calvo reclamó que se ejecuten todos los tramos que estaban previstos en la línea de alta velocidad gallega. «Queremos que o Goberno non lle siga tomando o pelo, non á Xunta de Galicia, senón que non lle tome o pelo aos galegos, que levamos moito tempo esperando, levamos moito tempo escoitando desculpas que non tiñan sentido e agora, polo menos, xa dan a cara e din que non, ou dan a entender que non se vai acometer esa parte da variante da entrada a Ourense».