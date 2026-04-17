Rueda abre la puerta al regreso de Alfonso Villares: «É moi recuperable para a vida pública»

Alfonso Rueda saluda al exconselleiro Alfonso Villares un día después de que presentase su dimisión. XOAN A. SOLER

Alfonso Villares , ha dicho el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, este viernes, un día después de que se archivase de forma definitiva la denuncia por agresión sexual presentada contra el ex conselleiro de Mar por la presentadora Paloma Lago.

Durante un acto en Mesía, informa Toni Silva, Rueda afirmó que no ha hablado con Villares, que «terá que decidir que quere facer». Por el momento, el también exalcalde de Cervo ha anunciado que pedirá el reingreso en el PPdeG.

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Rueda consideró que todo el proceso judicial ha sido, «evidentemente, moi duro dende o punto de vista persoal» para Villares y mostró su alegría porque haya tenido «este final».

El presidente criticó que los partidos de la oposición no hayan pedido disculpas a Villares, como el exconselleiro reclama: «Supoño que non o farán. Estas persoas que sempre falan, que sempre queren sustituir aos xuices dictando sentenzas antes de tempo, logo non son igual de dilixentes cado a ustiza non lles da ningunha razón», criticó.

Sobre la posibilidad de recuperar al exconselleiro, Rueda dijo que lo primero es que pida el regreso al PPdeG y, a partir de ahí, «xa veremos». «Creo que é moi recuperable para a vida pública, pero a vida pública é parte da vida e él terá que decidir que quere facer. Para min era perfectamente válido antes de que empezase todo isto e agora non hai ningunha razón para que non o sexa», afirmó.

En la Xunta se da por sentado que no volverá a la consellería, toda vez que hay satisfacción con el trabajo de su sustituta en el cargo, Marta Villaverde. Pero no faltan voces en las filas del PPdeG que considerarían positivo el regreso de Villares a un puesto destacado como gesto de firmeza tras los ataques de la oposición.

Rueda añadió que «haberá tempo» para hablar de su futuro, pero considera que ahora es el momento de «poñer en valor» las decisiones judiciales y «poñer no foco a esas persoas que tan alegremente din os disparates que din e logo non son capaces de rectificar nin disculparse».

No parece que esa exigencia vaya a materializarse. La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmó que «quen debe pedir unha desculpa a todas as mulleres e a todas as vítimas que denuncian casos de agresión sexual» son los populares y Alfonso Rueda, porque «estivo meses agochando que un conselleiro fora denunciado por agresión sexual e o que fixo foi despedilo entre aplausos».

También esgrimió el motivo de que el PP «non foi neutral» y «claramente se puxo do lado do presunto agresor e non da presunta vítima». Tras esa exigencia de neutralidad a sus oponentes políticos, Pontón añadió que «cando hai calquera tipo de denuncia, a nosa obriga é sempre poñernos do lado das mulleres que denuncian».

La viceportavoz del PSdeG, Lara Méndez, también descartó pedir disculpas y rechazó que los populares les puedan dar «ningún tipo de leccións». Haciendo referencia al caso Tomé, afirmó: «Cando no noso partido houbo denuncias por acoso, ainda que fosen anónimas e no canal interno, actuouse de inmediato e esixiuse a baixa de militancia. O PP, ante unha denuncia moito máis grave contra un conselleiro, agochouna durante meses. Esa é a diferenza, e non imos pedir desculpas por iso», dijo.

Cabe precisar que las denuncias contra el expresidente de la Diputación de Lugo fueron conocidas por un programa de televisión, y solo después de que se hiciesen públicas el PSdeG le exigió que abandonase sus responsabilidades.

Méndez consideró que «o arquivo resolve a situación do exconselleiro coa Xustiza, e respectámolo. O que non resolve é a responsabilidade política de Alfonso Rueda».