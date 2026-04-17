Pontón denuncia que los cambios en los PAC acentúan el deterioro de la atención primaria

Ana Pontón en un encuentro con representantes del personal sanitario celebrado este viernes en el Parlamento gallego XOÁN REY | EFE

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha acusado este viernes al mediodía al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, de estar «empeñado» en empeorar todavía más la situación que atraviesa la atención primaria por haber empezado a aplicar ya el decreto que concentra la atención sanitaria los sábados en los Puntos de Atención Continuada (PAC). Y que supone, según ha explicado, el cierre de los centros de salud que venían prestando ese servicio durante el sexto día de la semana. Un escenario que, según Pontón, abocará a los profesionales a hacer jornadas más amplias. La portavoz del Bloque, que ha criticado que se empiece con el cierre de centros sin haber aprobado el decreto, tiró de ironía. «O PP é moi eficiente á hora de empeorar a sanidade pública», dijo.

Pontón ha recordado que aunque este decreto inició su tramitación en marzo del 2025 y que, aunque todavía está pendiente de aprobación, ya son varias las zonas en las que Sanidade ha empezado a aplicar estos recortes. Después de mantener una reunión con representantes del personal sanitario, Pontón ha avisado sobre las consecuencias de esta reorganización: numerosos ciudadanos se quedarán sin centro de salud operativo los sábados por la mañana, lo que obligará a muchos los vecinos a desplazarse kilómetros para ser atendidos.

El BNG denuncia que la calidad asistencial también se resentirá, porque el personal de los PAC se verá obligado a hacer jornadas más largas y a atender a muchas más personas al día. Según los nacionalistas, las zonas más afectadas por esta modificación serán las áreas de Santiago y la de Pontevedra. La dirigente del Bloque ha pedido la paralización de este decreto, que supone, ha dicho, «outra vuelta de torca máis no deterioro da atención primaria».

Pontón ha insistido esta mañana en el Parlamento gallego en la necesidad de activar un plan de choque que asegure que la atención primaria reciba, como mínimo, el 25 % del presupuesto total de la Consellería de Sanidade. El objetivo, ha precisado, es dotar el servicio de más personal y evitar más precariedad para los profesionales del sector con el objetivo de «prestar unha sanidade pública de calidade».