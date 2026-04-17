El plazo para anotarse al proceso selectivo del Sergas para médicos especialistas y de urgencias empieza este sábado

Entrada al servicio de urgencias del hospital Montecelo de Pontevedra, en una imagen de archivo. CAPOTILLO

El Diario Oficial de Galicia (DOG) recoge este viernes la resolución en la que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) convoca un proceso selectivo para ingresar en diversas categorías de facultativo especialista de área, médico de hospitalización a domicilio, médico de urgencias y de pediatra de atención primaria. Están convocadas, en total, 122 plazas, de las que 80 se corresponden con el turno de acceso libre, 33 con el de promoción interna y otras nueve por el turno de discapacidad general.

De la totalidad de las plazas ofertadas 39 corresponden a la categoría de facultativo especialista de área, dos a la de médico de hospitalización a domicilio, 27 a médico de urgencias, y 54 la pediatra de atención primaria.

El plazo de inscripción en el proceso selectivo comienza este sábado, 17 de abril, y termina el próximo 15 de junio. Las personas interesadas deberán cumplir los requisitos recogidos en la resolución de convocatoria, en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes y mantener en el momento de la toma de posesión como personal estatutario fijo.

Puestos de difícil cobertura

La resolución de la convocatoria de este proceso se realizó en ejecución de la Ley 2/2022, de 6 de octubre, de medidas extraordinarias dirigidas a impulsar la provisión de puestos de difícil cobertura de determinado personal estatutario con título de especialista en ciencias de la salud del Sergas.

El formulario de inscripción también está disponible desde este sábado en el expediente electrónico del profesional. Sucede siempre el día después de la publicación del proceso selectivo en el DOG.