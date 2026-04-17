Ministerio y médicos siguen sin acuerdo, pero se dan más tiempo para negociar antes de la huelga del 27 de abril

Concentración de médicos durante la huelga en contra del estatuto marco en el Chuac Marcos Míguez

La reunión de este viernes entre el Ministerio de Sanidad y el comité de huelga de médicos y facultativos ha terminado de nuevo sin acuerdo. Lo más positivo del encuentro es que ambas partes se han dado más tiempo para seguir negociando y tratarán de concertar nuevas citas para intentar desconvocar el próximo paro mensual, previsto para la semana del 27 de abril, en contra del estatuto marco de la profesión.

De la reunión de trabajo de este viernes poco ha trascendido. Tal y como ya había dicho el martes el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ambas partes parecen optar por la «discreción» como modo de hacer llegar «a buen puerto» las negociaciones, facilitando el avance del diálogo entre Gobierno y profesionales.

Lo que sí ha reconocido el comité de huelga en un comunicado es que ha habido un compromiso para seguir intercambiando propuestas y mantener nuevos encuentros para seguir negociando una posible desconvocatoria de las nuevas jornadas de huelga, previstas del 27 al 30 de abril, y que sería el cuarto paro semanal de este año.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'Mega) del Comité de Huelga pidieron esta semana la celebración de una cumbre con Sanidad y las comunidades para darles cuenta, de primera mano, de sus reivindicaciones, sin que por el momento se haya convocado esta reunión.