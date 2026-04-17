Lara Méndez acusa al PP de expulsar al PSdeG de la fiscalización de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia
GALICIA
La viceportavoz socialista apela también al Bloque para garantizar un consejo con presencia de todos los grupos: «Se non actúa, será cómplice»17 abr 2026 . Actualizado a las 13:47 h.
La viceportavoz del grupo parlamentario socialista, Lara Méndez, ha comparecido hoy en el Parlamento gallego para denunciar lo que ha definido como «un novo bloqueo institucional do PP contra o PSdeG». Según ha explicado, desde el pasado mes de noviembre, su partido tiene una vacante en el consejo de administración de la Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia, antigua CRTVG, que el PP se niega a cubrir.
«Estamos a falar dun órgano fundamental para garantir o pluralismo e o control democrático dos medios públicos», subrayó Méndez. Un órgano, dijo, que hoy funciona de manera incompleta, sin el equilibrio que le corresponde, lo que a su entender debilita aún más su escasa independencia. «Menos supervisión, menos pluralidade, menos transparencia. Xusto o que pretende Alfonso Rueda», lamentó Méndez.
La viceportavoz explicó la lógica que, según los socialistas, está detrás del bloqueo: el mandato del actual consejo de administración acaba el 13 de julio. Y el cálculo del PP, para Méndez, es claro: estirar el bloqueo hasta que la vacante se arrastre hasta la renovación íntegra y así evitar que el PSdeG ejerza su función de control. «Non é unha casualidade, é unha operación deliberada», sostuvo. La viceportavoz advirtió sobre lo que está en juego. Para Méndez, sin representación completa, la capacidad de fiscalizar el ente público queda recortada. «E iso afecta a toda a ciudadanía, non a un partido», apuntó.
Lara Méndez instó también al BNG a pasar de las palabras a los hechos. «O Bloque di que non se opón a cubrir a vacante. Pero a realidade é que o bloqueo continúa, e aquí xa non abonda con non opoñerse. Hai que decidir de que lado se está; unha formación que di defender a pluralidade e o control democrático debe aclarar se está do lado de garantir o respecto ao pluralismo no consello de administración, ou se está facilitando que o PP siga utilizando os medios públicos ao seu servizo. A neutralidade neste caso non existe», advirtió Méndez.
El caso Villares
En declaraciones a los medios al término de la rueda de prensa, Méndez respondió a las preguntas sobre el archivo judicial del caso Villares. «O arquivo resolve a situación do exconselleiro coa Xustiza, e respectámolo. O que non resolve é a responsabilidade política de Alfonso Rueda, que soubo durante meses que un dos seus conselleiros fora denunciado por agresión sexual e calou», insistió la viceportavoz del PSdeG.
La diputada recordó que el mismo día en que Villares presentó la dimisión, se hizo público el nombre de la denunciante.Y según dijo, esa secuencia «retrata a este Gobierno, porque nin Rueda nin Villares actuaron por responsabilidade política: actuaron cando a denuncia trascendeu e no lles quedou máis remedio».