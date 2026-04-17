La huelga de controladores de Alvedro y Peinador, sin efecto por unos servicios mínimos del 100 %, dicen los sindicatos

Pasajeros en Alvedro esperando por un autobús que los lleve a Santiago para poder coger el vuelo de vuelta a Madrid, que fue desviado a Lavacolla este viernes por la niebla F. M.

La huelga de controladores que en Galicia afecta a los aeropuertos de A Coruña y Vigo, convocada por los sindicatos Unión de Controladores (USCA) y CC.OO. en la empresa privada de control aéreo Saerco a partir de este viernes, ha quedado sin efecto por la aplicación de unos servicios mínimos que afectan al 100 % de la plantilla, según han informado fuentes sindicales. Así las cosas, tanto Peinador como Alvedro operan con normalidad, rota solo en el aeródromo del norte por un desvío no relacionado con el paro laboral, sino con la falta de visibilidad.

Según informa la delegación de La Voz en A Coruña, el afectado fue el vuelo de Air Europa procedente de Madrid, que debía aterrizar a las ocho menos diez de la mañana. La niebla, sin embargo, obligo a que la aeronave tomase tierra en el aeropuerto de Santiago. Incidentes como este cobran especial relevancia dado que en menos de una semana, a partir del 23 de abril, Lavacolla cerrará su pista durante 35 días. No solo dejará de ser una opción para los vuelos que no puedan aterrizar en Alvedro, sino que además la terminal coruñesa deberá suplir ese cierre y llegará a acoger hasta 50 vuelos diarios, algo sin precedentes.

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Más allá de Galicia, la huelga indefinida iniciada en Saerco para denunciar «la falta de plantilla, el deterioro de las condiciones laborales y su impacto en la seguridad operacional», según los convocantes tampoco ha tenido apenas impacto, debido a esa aplicación de servicios mínimos que afecta a la totalidad de la plantilla disponible, lo que en la práctica deja el número de trabajadores y la actividad en números normales. Los sindicatos estiman que los servicios mínimos son abusivos.

La convocatoria afecta a los controladores de las torres gestionadas por la empresa, que son las de los aeropuertos de Sevilla, Jerez (Cádiz), Cuatro Vientos (Madrid), La Palma, Lanzarote y Fuerteventura (Islas Canarias) así como los ya citados de Vigo y A Coruña.

Fuentes sindicales han señalado que esperan que la empresa les facilite el listado de vuelos protegidos, porque los servicios mínimos dictados por el Ministerio de Transportes establecen el 100 % para los vuelos protegidos, y la empresa está interpretando que todos lo son.

Las organizaciones convocantes de la huelga reclaman plantillas suficientes en todas las torres, respeto a los descansos aeronáuticos, fin de las activaciones «abusivas» de disponibilidad, garantía de las vacaciones y condiciones laborales compatibles con la seguridad operacional y la dignidad profesional. Denuncian que la seguridad aeronáutica no puede sostenerse sobre una plantilla «sometida a fatiga, estrés e incertidumbre permanente».