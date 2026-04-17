Dientes de dragón en la calzada para incitar a bajar la velocidad en las carreteras gallegas

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

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Imagen de los dientes de dragón pintados en la aproximación a dos rotondas en el enlace orbital de Santiago, en la autovía SC-30.
Imagen de los dientes de dragón pintados en la aproximación a dos rotondas en el enlace orbital de Santiago, en la autovía SC-30. XOAN A. SOLER

Las marcas viales advierten de la aproximación a dos rotondas en Santiago y su función es que los conductores perciban un estrechamiento de la vía y aminoren la marcha

18 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Además de radares, señales verticales y presencia policial, hay otras estrategias para convencer a los conductores de la necesidad de reducir la velocidad en un determinado tramo. Son las marcas viales en la calzada, que

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