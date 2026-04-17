Dientes de dragón en la calzada para incitar a bajar la velocidad en las carreteras gallegas
REDACCIÓN / LA VOZ
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Las marcas viales advierten de la aproximación a dos rotondas en Santiago y su función es que los conductores perciban un estrechamiento de la vía y aminoren la marcha18 abr 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Además de radares, señales verticales y presencia policial, hay otras estrategias para convencer a los conductores de la necesidad de reducir la velocidad en un determinado tramo. Son las marcas viales en la calzada, que