Dientes de dragón en la calzada para incitar a bajar la velocidad en las carreteras gallegas

Imagen de los dientes de dragón pintados en la aproximación a dos rotondas en el enlace orbital de Santiago, en la autovía SC-30. XOAN A. SOLER

Además de radares, señales verticales y presencia policial, hay otras estrategias para convencer a los conductores de la necesidad de reducir la velocidad en un determinado tramo. Son las marcas viales en la calzada, que