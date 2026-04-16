El cierre del aeropuerto de Lavacolla duplica las tarifas del párking provisional de Alvedro

Elena Silveira
Elena Silveira A CORUÑA / LA VOZ

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Párking provisional del aeropuerto de Alvedro
Párking provisional del aeropuerto de Alvedro CESAR QUIAN

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16 abr 2026 . Actualizado a las 20:55 h.

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