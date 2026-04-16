El cierre del aeropuerto de Lavacolla duplica las tarifas del párking provisional de Alvedro
A CORUÑA / LA VOZ
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Aena, que reforzará el de A Coruña con 700 nuevas plazas ante el aumento de usuarios, asegura que se debe a la ley de la oferta y la demanda16 abr 2026 . Actualizado a las 20:55 h.
El cierre del aeropuerto de Santiago por las obras de pavimentación de sus pistas provocará el desvío del 70 % de su operativa al aeropuerto de A Coruña. Este traslado masivo de vuelos, previsto entre