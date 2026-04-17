El acantilado de Meirás sigue en pie, pero el riesgo no desaparece

ANA F. CUBA VALDOVIÑO / LA VOZ

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En la imagen captada el sábado pasado desde el aire destaca el deslizamiento de tierra, vegetación y rocas que se produjo hace cuatro meses en la costa de Campelo y otro más pequeño, cerca de la senda peatonal.
En la imagen captada el sábado pasado desde el aire destaca el deslizamiento de tierra, vegetación y rocas que se produjo hace cuatro meses en la costa de Campelo y otro más pequeño, cerca de la senda peatonal. CLUB PARAPENTE FERROL

El Concello de Valdoviño se plantea pedir a los propietarios con fincas en el lugar que tomen medidas de precaución para evitar daños personales

18 abr 2026 . Actualizado a las 04:50 h.

El terreno se deslizó y alguien captó, con la cámara del móvil, el espectacular derrumbe registrado el 8 de diciembre en la costa de Campelo, en Valdoviño. El estruendo provocado por las toneladas de rocas,

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