El acantilado de Meirás sigue en pie, pero el riesgo no desaparece

En la imagen captada el sábado pasado desde el aire destaca el deslizamiento de tierra, vegetación y rocas que se produjo hace cuatro meses en la costa de Campelo y otro más pequeño, cerca de la senda peatonal. CLUB PARAPENTE FERROL

El terreno se deslizó y alguien captó, con la cámara del móvil, el espectacular derrumbe registrado el 8 de diciembre en la costa de Campelo, en Valdoviño. El estruendo provocado por las toneladas de rocas,