El acantilado de Meirás sigue en pie, pero el riesgo no desaparece
VALDOVIÑO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El Concello de Valdoviño se plantea pedir a los propietarios con fincas en el lugar que tomen medidas de precaución para evitar daños personales18 abr 2026 . Actualizado a las 04:50 h.
El terreno se deslizó y alguien captó, con la cámara del móvil, el espectacular derrumbe registrado el 8 de diciembre en la costa de Campelo, en Valdoviño. El estruendo provocado por las toneladas de rocas,