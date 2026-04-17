Más de 12.000 turistas desembarcaron este viernes en cuatro cruceros en A Coruña y Vigo

Ángel Manso

Cuatro cruceros, dos puertos y más de 12.000 visitantes recorriendo las calles de A Coruña y Vigo. Esa fue la estampa de ayer en dos ciudades que ganan cada vez más protagonismo en un sector que no ha parado de crecer desde la pandemia y que lucen músculo en un mes de abril en el que todavía se espera la llegada de otros 17 trasatlánticos (el de Ferrol recibirá una escala). A Coruña se despertó ayer custodiada por tres siluetas imponentes que recortaban el cielo sobre los muelles: el Arcadia, el Norwegian Sky y el Aidabella. Tres colosos del mar que trajeron consigo a más de 8.000 personas dispuestas a conquistar la ciudad o, al menos, a dejarse conquistar por sus terrazas. Buenas noticias para la hostelería y el comercio local, pero también para otros municipios próximos. En el Liberty of the Seas llegaron otros 4.000 cruceristas al puerto de Vigo, que aspira a batir récords en el 2027 con 130 cruceros y 310.000 visitantes.

No es fruto de la casualidad que el puerto de A Coruña se haya consolidado como el trasatlántico que guía al sector en toda la cornisa cántabro-atlántica. Las cifras hablan por sí solas y dibujan un horizonte de bonanza: con más de 160 escalas anuales y un flujo que supera los 400.000 pasajeros en los últimos ejercicios, la ciudad ha aprendido a hablar todos los idiomas del mundo. Este motor económico, que inyecta más de 40 millones de euros al año en la comarca, no solo alimenta a los servicios portuarios o a las empresas consignatarias; también llega al taxista, al guía, al pequeño comercio y a la hostelería. Desde el 1 de enero, los cruceristas que lleguen a A Coruña también tienen que abonar 1,5 euros por viajero de tasa turística. En Vigo entrará en vigor en los próximos meses un gravamen de 1,2 euros para estos visitantes.

El puerto de A Coruña presentó estos días en la feria Seatrade de Miami, la convención más importante del sector a nivel mundial, las iniciativas desarrolladas para seguir atrayendo cruceros a la ciudad. Entre ellas, destaca el próximo inicio de las obras para la instalación del sistema de suministro eléctrico a los cruceros (OPS), que permitirá apagar los motores de los buques durante su escala y favorecerá el compromiso del sector en materia de sostenibilidad. El sistema, que se instalará tanto en el muelle de Trasatlánticos como en Calvo Sotelo Sur y estará operativo a finales del 2027, convertirá al puerto de A Coruña en el segundo en ofrecer este servicio tras el de Cádiz.

El buque Liberty of the Seas, atracado ayer en el puerto de Vigo. Oscar Vázquez

Otra triple escala en Vigo

La visita inaugural del buque Liberty of the Seas, procedente de Lisboa, marcó una de las jornadas más destacadas de la semana en el puerto de Vigo, con el tradicional intercambio de metopas a bordo con motivo de su primera escala. El buque atracó a primera hora de la mañana y partió en torno a las cuatro de la tarde rumbo a Southampton con cerca de 4.700 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Tras esta escala, será el Ambition el que ponga el broche de oro a una intensa semana de cruceros, antes de dar paso a las próximas llegadas previstas; entre ellas, el Le Bellot, el Ventura, el Britannia, el Vasco da Gama y el Greg Mortimer. En este contexto de crecimiento, el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Botana, avanzó en la feria de Miami que el «2027 será un año histórico» y se impulsarán nuevas rutas turísticas como los paseos por el puerto, la puesta en valor del peirao do Solpor en Bouzas y la creación de un museo en el faro de las islas Cíes. El puerto de A Coruña todavía no ha compartido sus previsiones para el próximo año.

Ese escenario optimista se ve respaldado por la evolución reciente del tráfico. El mes de abril apunta a cifras históricas, con una triple escala el próximo martes. En la delegación desplazada a Miami, encabezada por Carlos Botana y el jefe de división de Gestión Comercial, David Castro, destacaron el potencial de crecimiento de Vigo, que cerró el 2025 con 125 escalas y más de 306.000 pasajeros, cifras similares a las previstas para este año.