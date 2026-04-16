La Xunta analiza el decreto de regularización extraordinaria de migrantes y decidirá si lo recurre

Gente paseando en A Coruña. MARCOS MÍGUEZ

El conselleiro de Emprego, José González, ha confirmado este jueves que el Gobierno gallego «está analizando o texto» del decreto de regularización de migrantes aprobado por el Consejo de Ministros de esta semana y que entra en vigor este jueves, día en el que ya se pueden empezar a tramitar las primeras solicitudes telemáticas. Las presenciales deberán esperar al lunes, con cita previa. Según González, en función de ese análisis, la Xunta decidirá si recurre el decreto del Gobierno central.

En declaraciones antes de participar en el Congreso de Centros Especiais de Emprego de Iniciativa Social celebrado en Santiago, el conselleiro ha explicado que los servicios jurídicos de la Xunta «están valorando» esa posibilidad.

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«O que si podemos dicir é que é un texto que non se falou coas comunidades autónomas», ha insistido José González, repitiendo las quejas que en días anteriores ya emitiera el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, señalando que «en ningún momento» se escuchó a los gobiernos autonómicos.

En esa línea, el titular de Emprego destacó que el análisis del texto se centra en comprobar si se ha recogido algunas de las alegaciones realizadas: «O que estamos vendo é se as alegacións que presentamos desde Galicia, como case a práctica totalidade das comunidades autónomas, pois se algunha delas foi contemplada».

El miércoles, fuentes de Ejecutivo gallego, consultadas por Europa Press, ya habían señalado que el decreto «nace mal concebido» desde el inicio, «fóra da vía parlamentaria» y sin participación de las comunidades. El propio líder de la Xunta consideró que podría haberse hecho «moito mellor» y haber escuchado las alegaciones de los Gobiernos autonómicos.

El decreto, que según el Gobierno central permitirá la regularización extraordinaria de alrededor de medio millón de migrantes que ya residen en España sin la documentación adecuada, modifica la ley de extranjería sin haber pasado por las Cortes.