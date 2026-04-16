El Parlamento pide a la Xunta que refuerce las medidas contra el abandono escolar

Una niña ojea los libros de la biblioteca del colegio de Boimorto, en una imagen de archivo. SANDRA ALONSO

El Parlamento de Galicia aprobó ayer por unanimidad una proposición no de ley para demandar a la Xunta que refuerce las medidas contra el abandono escolar temprano y para reducir la brecha de género en este ámbito. La iniciativa fue presentada por el grupo parlamentario popular y defendida por la diputada Patricia García, que indicó que los datos de abandono del 2025 colocan a Galicia por debajo de la media estatal, consolidando la tendencia descendente que, explicó, se registra desde que su partido accedió a la Xunta en el 2009.

Esta comparativa fue criticada por la nacionalista Cristina Fernández, que señaló que la «situación socioeconómica non ten nada que ver con aquel momento» y que la tendencia fue a la baja no solo en Galicia, sino también en el resto del Estado y Europa. Además, criticó que la Xunta no se fije, para comparar sus datos, en «países que teñen uns índices que poden servir de exemplos bastante máis baixos».

Por su parte, el parlamentario Aitor Bouza emplazó al Gobierno gallego a cumplir con los presupuestos. Durante la sesión también se aprobó por unanimidad una iniciativa del grupo parlamentario del BNG para crear un centro gallego de fotografía. La iniciativa, a la que los diputados del PPdeG populares habían presentado una enmienda de sustitución, ha sido finalmente aprobada con una transacción con el BNG.