Jácome guarda silencio sobre los motivos que da el juez para imputarlo

Gonzalo Pérez Jácome, en un pleno del Concello de Ourense. ALEJANDRO CAMBA

El alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. El juez que lo investigaba por compatibilizar su sueldo público con sus actividades privadas ha cerrado la instrucción del caso imputando al regidor ourensano un delito continuado de prevaricación. Jácome, salvo por una escueta publicación en las redes sociales en la que anunció que recurrirá la decisión, no ha ofrecido explicaciones al respecto.

El pasado día 13 de febrero, cuando acudió a declarar como investigado por este asunto, tampoco quiso hablar ante los medios de comunicación y, al llegar a los juzgados, detalló frente a los micrófonos las actividades programadas por el Concello de Ourense con motivo del entroido, pero no contestó a ninguna pregunta. Dentro sí tuvo que responder al juez sobre sus ingresos públicos y privados, pero sus explicaciones no fueron lo suficientemente convincentes y ha acabado siendo imputado.

Este martes por la mañana, antes de darse a conocer el auto del magistrado Leonardo Álvarez sobre ese asunto, el Concello de Ourense difundió un comunicado para informar de otra resolución, en este caso del ámbito contencioso-administrativo. Esa sentencia anula el cese de la tesorera municipal, que fue relevada de su cargo porque Jácome la consideraba «demasiado tiquismiquis», según sus propias palabras. Un par de horas después salió a la luz el auto que imputa al alcalde un delito continuado de prevaricación, pero el Ayuntamiento no difundió ninguna información al respecto.

Hubo que esperar hasta cerca de las ocho de la tarde para que se pronunciase el propio Gonzalo Pérez Jácome. A través de sus perfiles personales en las redes sociales, el alcalde de Ourense dijo estar «sorprendido» por la decisión del juez y anunció la presentación de un recurso ante la Audiencia Provincial, pero no entró en el fondo del asunto. «De todas las acusaciones gravísimas que me han achacado en el pasado, todas archivadas, ahora resulta que quieren juzgarme por no pedir permiso al pleno del Ayuntamiento para tener una tele (innecesario)», decía el regidor.

Todos los grupos de la oposición exigieron explicaciones e incluso reclamaron su dimisión. Ayer, La Voz de Galicia se dirigió por escrito al Concello de Ourense para recabar del alcalde una valoración más detallada de los motivos por los que se le acusa de un delito continuado de prevaricación y de causar un «grave daño» a las arcas municipales, pero no hubo respuesta. Este periódico se puso en contacto además con el actual director de Comunicación del Ayuntamiento, Laureano Bermejo, y con otros dos asesores del gabinete de Alcaldía, Fernando Casanova y Eloy Mojón, y todos ellos descartaron la posibilidad de que Jácome fuese a realizar declaraciones sobre este caso, más allá de alguna otra publicación en redes sociales.

Efectivamente, el alcalde subió una foto desde su despacho con las portadas de los periódicos en las que se informa de su imputación y un texto en el que se pregunta cómo actuarán los medios «cuando después se zanje». Según dice, «la historia de hoy la hemos visto mil veces: acusaciones sin base que quedan en nada». Además, publicó un vídeo probando los juegos de un nuevo parque infantil.