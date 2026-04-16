La hermana de los acusados por quedarse la primitiva millonaria de A Coruña: «Manuel no tiene huevos para hacer algo semejante»

Manuel Reija, en el juicio durante la sesión celebrada este jueves. ANGEL MANSO

La familia Reija es lotera de toda la vida. Empezó el abuelo asumiendo la delegación de Loterías en A Coruña, la heredó su padre y luego se hizo cargo Miguel. Este contrató a su hermana Belén, que hace labores administrativas, y a su mujer, que la puso en nómina, «pero apenas acude a la sede», según reconocieron. Y luego está Manuel, que abrió una administración en la plaza de San Agustín, donde él dice que encontró abandonada la primitiva agraciada con 4,7 millones de euros en el 2012, mientras que las acusaciones y la policía sostienen que no fue así, que el lotero engañó al apostante diciéndole que no estaba premiada.

A la sesión de este jueves en la Audiencia Provincial acudió a testificar Belén Reija, hermana de los acusados y administrativa en la delegación de Loterías de A Coruña. Fue testigo del día en que Manuel Reija se presentó en la sede del organismo «con la cara pálida» para hablar con el hermano y contarle lo que le había pasado, que «cuando estaba solo en la administración vio un grupo de boletos abandonados sobre el mostrador y los comprobó en la terminal». No una, sino hasta tres veces. Esto ocurrió sobre las 14.00 horas del 2 de julio del 2012, tres días después del sorteo. El lotero, nada más ver al delegado, le dijo: «Me acaba de pasar algo alucinante, no me lo puedo creer», para después explicarle con detalle como fueron los hechos. En la sala, la hermana explicó que Miguel le pidió que estuviera tranquilo, «que regresase por la tarde a la administración con el boleto para ver si aparecía alguien reclamándolo».

Antes de que el lotero abandonase la delegación, su hermana Belén comprobó que el billete era válido tras pasarlo por el detector de luz ultravioleta y luego lo pasó por la terminal, en la que apareció que estaba premiado con 4,7 millones de euros. No fue hasta entonces cuando Manuel se enteró de la cuantía del premio, pues en las administraciones solo aparece que se trata de un «premio mayor de primera categoría». Así que Manuel regresó a su despacho de loterías con el boleto en el bolsillo, lo que extrañó a la fiscala Olga Serrano, pues dijo no entender «cómo un delegado le pudo decir a un lotero que lleve encima casi cinco millones de euros y no custodiarlos, que es su obligación». La hermana argumentó entonces que la intención de Miguel era intentar que apareciese el dueño por la administración.

Mente conspiranoica

Preguntada por la honradez y profesionalidad de sus dos hermanos, lo constató con rotundidad. Es más, dijo que Manuel «no tendría huevos para hacer algo así». Y sobre la sospecha de que entre ellos urdieran un plan para quedarse con el dinero, lo negó con la misma contundencia. «Ninguno de mis hermanos tiene mente conspiranoica», dijo.

En cuando al día en que se presentó en la delegación (11 de septiembre del 2012) acompañado de una hija, Manuel Ferreiro —el reclamante fallecido y del que la policía sostiene que el boleto no era de él—, la hermana de los acusados recordó que «el señor llegó muy nervioso y explicó que la primitiva de 4,7 millones le pertenecía», añadiendo que en un bar con terminal de la calle Antonio Noche «se quedaron con su primitiva millonaria». El delegado estaba en su despacho y al escuchar aquello salió, le puso la mano sobre su hombro y le dijo que tenía que rellenar un formulario en el que tenía que dejar constancia de todos los detalles. Lo hizo su hija ante el nerviosismo de su padre y se fueron. Al mes recibieron de Loterías y Apuestas del Estado una carta en la que se descartaba su propiedad.

Una hija de Manuel Ferreiro se subió luego al estrado para recordar qué ocurrió aquel día. «Mi padre estaba desencajado y desubicado», empezó diciendo. Luego dijo que el delegado le dijo al reclamante que «estuviese tranquilo, que el premio ya estaba cobrado y el boleto en la sede de Madrid». En aquel momento, Ferreiro se giró hacia su hija y le comentó al oído: «¿Sabes que se están quedando con el dinero, verdad? También contó que cuando en agosto su padre acudió al bar de Antonio Noche para reclamarles el boleto, llegando incluso a decirles que si se lo devolvían, «les daría un pellizco», le contestaron que no sabían nada de lo que les hablaba. Los encargados de ese establecimiento, declararon más tarde que «nadie acudió nunca a reclamar nada».