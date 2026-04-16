El Gobierno defiende el reglamento de Costas, mientras Ángeles Vázquez avanza «un litixio continuo» contra la norma

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, y la conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático, Ángeles Vázquez, compartieron este jueves mesa redonda en Arteixo.

El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, defendió ayer la propuesta del nuevo reglamento de Costas. Mantiene que «da estabilidad y seguridad jurídica» a las actividades económicas y empresariales que se desarrollan en el litoral, una postura que la Xunta ve de forma opuesta. Este jueves fue, de hecho, el último día para presentar alegaciones al anteproyecto del reglamento y Morán coincidió en un acto en Arteixo con la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta, Ángeles Vázquez.

En declaraciones a la agencia EFE, Morán detalló que los cambios en el reglamento se producen para adaptarse a la normativa europea y corregir «una situación de inseguridad jurídica» para las actividades económicas que se desarrollan en el litoral. Además, el secretario de Estado subrayó que, aunque administraciones como la Xunta lo ven «como una especie de ataque a la actividad económica en el litoral, es justo lo contrario».

Mientras tanto, la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático anticipa un litigio continuo y ve una interpretación errónea de la norma europea. Mantuvo que el reglamento «vai directamente en contra» de la ley del litoral de Galicia. Trasladará a Bruselas que «isto vai ser un litixio continuo», pues hay cuestiones como «acurtar as prórrogas ou revisar as extraordinarias de oficio» con las que el Gobierno gallego no está de acuerdo.