Galicia se mantiene como la tercera comunidad con menor lista de espera para operarse

Operación de próstata en el Chuac, en una imagen de archivo CESAR QUIAN

Un total de 853.509 pacientes se encontraban en lista de espera para operarse a fecha 31 de diciembre del 2025 en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Sanidad. Son 6.926 más que un año antes y aguardan de media cuatro meses por una intervención, cinco días menos que en el anterior registro. Con estas cifras la situación de la sanidad gallega es de las mejores del Estado, con 73 días de demora y 49.554 usuarios esperando, pese a haber empeorado en el último registro entre otros motivos por las sucesivas huelgas de médicos.

El Sergas tiene la tercera menor demora de España tras Madrid (50 días) y País Vasco (64). Los pacientes de Andalucía aguardan de media para entrar al quirófano casi seis meses, y en Cataluña más de cuatro. Uno de los datos a tener en cuenta en cualquier análisis de la espera asistencial es la tasa de usuarios que superan los seis meses aguardando por una cirugía. Son uno de cada cinco a nivel estatal y uno de cada tres en Andalucía. Galicia vuelve a ser el tercer servicio de salud con mejores datos: el 5,7 % de los usuarios sobrepasan los seis meses en lista, aunque bastante por encima de vascos (2,3 %) y madrileños (0,8 %).

Si se analizan las demoras por especialidades a nivel estatal, llama la atención cirugía pediátrica, con 269 días de media, o neurocirugía, con 172, frente a los 64 de dermatología o los 77 de oftalmología y cirugía cardíaca.

La Consellería de Sanidade también saca pecho de sus datos en consultas externas. Presenta la cuarta menor espera de España, 63 días frente a los 102 de la media, por debajo de La Rioja (32), País Vasco (49) y Cantabria (61). Además, la sanidad gallega es la que acumula menos usuarios aguardando más de dos meses por una cita con el especialista, un 41,3 %, frente al 61,5 % de media y el 90 %, por ejemplo, de Canarias.